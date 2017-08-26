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«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»: Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Лестера», которые встретятся сегодня в 3-м туре чемпионата Англии.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Блинд, Джонс, Байи, Валенсия, Матич, Погба, Мхитарян, Мата, Марсьяль, Лукаку.

«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Фукс, Морган, Магир, Ндиди, Марез, Джеймс, Олбрайтон, Варди, Окадзаки.

Игра на стадионе «Олд Траффорд» начнется в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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