«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»: Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Лестера», которые встретятся сегодня в 3-м туре чемпионата Англии.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Блинд, Джонс, Байи, Валенсия, Матич, Погба, Мхитарян, Мата, Марсьяль, Лукаку.
«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Фукс, Морган, Магир, Ндиди, Марез, Джеймс, Олбрайтон, Варди, Окадзаки.
Игра на стадионе «Олд Траффорд» начнется в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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