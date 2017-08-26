«Ак Барс» обыграл «Адмирал»

«Ак Барс» дома обыграл «Адмирал» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Антон Ландер, Александр Свитов, Антон Глинкин и Альберт Яруллин, у гостей - Роберт Саболич.

Казанцы одержали вторую победу в двух матчах, дальневосточники в трех играх потерепели три поражения.

28 августа «Ак Барс» примет «Амур», а «Адмирал» в тот же день сыграет на выезде с ХК «Сочи».