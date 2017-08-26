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«Ак Барс» обыграл «Адмирал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ак Барс» дома обыграл «Адмирал» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Антон Ландер, Александр Свитов, Антон Глинкин и Альберт Яруллин, у гостей - Роберт Саболич.

Казанцы одержали вторую победу в двух матчах, дальневосточники в трех играх потерепели три поражения.

28 августа «Ак Барс» примет «Амур», а «Адмирал» в тот же день сыграет на выезде с ХК «Сочи».

Матч

Ак Барс - Адмирал - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы:

Ландер (D. Azevedo), 35:25 (1:0). Саболич 41:54 (1:1). Свитов (Марков, Яруллин), 45:57 (2:1). Глинкин (F. Malykhin, Яруллин), 51:05 (3:1). Яруллин (Марков, Ландер), 55:37 (4:1).

Место и дата

26 августа 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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