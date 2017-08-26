Братья Миранчуки сыграют против «Урала» с первых минут
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стал известен состав «Локомотива» на матч 8-го тура чемпионата России в «Уралом».
«Локомотив»: Гилерме - Пейчинович, Квирквелия, Баринов, Рыбус, Игнатьев - И.Денисов, Ан.Мирначук, Ал.Миранчук, Фернандеш - Фарфан.
Наш старт на последний матч перед перерывом в чемпионате.— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 26 августа 2017 г.
Давайте, мужики! Продолжаем!#ЛокоУрал pic.twitter.com/ws7sfdEty5
«Урал»: Гордзюр - Меркулов, Балажиц, Ароян, Кулаков - Фидлер, Бавин, Бикфалви, Чантурия - Ильин, Григорьев.
Состав #ФКУрал на матч #ЛокоУрал pic.twitter.com/xllDMBc6bS— ФК Урал (@FCURAL) 26 августа 2017 г.
Матч начнется в 20:00 по московскому времени в российской столице.
Матч
Место и дата
26 августа 20:00, РЖД Арена, Текстовая трансляция
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