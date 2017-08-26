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Братья Миранчуки сыграют против «Урала» с первых минут

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стал известен состав «Локомотива» на матч 8-го тура чемпионата России в «Уралом».

«Локомотив»: Гилерме - Пейчинович, Квирквелия, Баринов, Рыбус, Игнатьев - И.Денисов, Ан.Мирначук, Ал.Миранчук, Фернандеш - Фарфан.

 «Урал»: Гордзюр - Меркулов, Балажиц, Ароян, Кулаков - Фидлер, Бавин, Бикфалви, Чантурия - Ильин, Григорьев.

Матч начнется в 20:00 по московскому времени в российской столице.

Матч

Локомотив - Урал

Место и дата

26 августа 20:00, РЖД Арена, Текстовая трансляция



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