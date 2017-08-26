Александр Зимин: Если Мэйвезер не смог сохранить прежнюю скорость и силу, у него возникнут сложности

Известный российский тренер Александр Зимин поделился ожиданиями от поединка Флойда Мэйвезера с Конором Макгрегором.

- У Мейвезера огромный опыт, но одного этого для победы в предстоящем бою недостаточно.

Если он сумел сохранить свою прежнюю скорость, силу и количество ударов, то, конечно, победит. Если же нет, то явно возникнут сложности. Физически Флойд, разумеется, следил за собой — тот, кто с молодости боксирует, не даст себе полностью распуститься. Но вот что касается технической, боксерской формы, тот тут у меня есть сомнения. После двухлетнего перерыва в профессиональных боях вернуть эту форму непросто. Нужно провести очень много спаррингов, практики.

Двухлетний перерыв — это огромный минус для Флойда, - цитирует Зимина «Газета.ру».

Напомним, поединок 40-летнего американского боксера Флойда Мэйвезера со звездой ММА ирландцем Конором Макгрегором состоится 27 августа в 6:30 по московскому времени.



