Александр Зимин: Если Мэйвезер не смог сохранить прежнюю скорость и силу, у него возникнут сложности
Известный российский тренер Александр Зимин поделился ожиданиями от поединка Флойда Мэйвезера с Конором Макгрегором.
- У Мейвезера огромный опыт, но одного этого для победы в предстоящем бою недостаточно.
Если он сумел сохранить свою прежнюю скорость, силу и количество ударов, то, конечно, победит. Если же нет, то явно возникнут сложности. Физически Флойд, разумеется, следил за собой — тот, кто с молодости боксирует, не даст себе полностью распуститься. Но вот что касается технической, боксерской формы, тот тут у меня есть сомнения. После двухлетнего перерыва в профессиональных боях вернуть эту форму непросто. Нужно провести очень много спаррингов, практики.
Двухлетний перерыв — это огромный минус для Флойда, - цитирует Зимина «Газета.ру».
Напомним, поединок 40-летнего американского боксера Флойда Мэйвезера со звездой ММА ирландцем Конором Макгрегором состоится 27 августа в 6:30 по московскому времени.
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