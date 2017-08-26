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«Рубин» обыграл «Тосно» и вышел на третье место в чемпионате России

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Рубин» в матче 8-го тура РФПЛ обыграл «Тосно» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Максим Канунников (видео гола).

Напомним, в 9-м туре «Рубин» 10 сентября сыграет на выезде со «Спартаком», «Тосно» в тот же день примет «Анжи».

Казанцы с 14 очками занимают третье место в турнирной таблице РФПЛ, тосненцы с 7 баллами идут на 12-м месте.

Матч

Рубин - Тосно - 1:0 (1:0)

Голы

Канунников 19 (1:0).

Состав

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Сигурдссон, Гранат, Бауэр, Карадениз (Цакташ, 75), Лестьенн (Азмун, 60, Сорокин, 82), Оздоев, Мвила, Канунников

Тосно: Юрченко, Шахов, Чернов, Дугалич, Дудиев, Карницкий, Казаев, Роша, Мухаметшин (Марков, 46), Заболотный, Мелкадзе (Палиенко, 46)

Предупреждения:

Кудряшов, 61; Азмун, 71 - Казаев, 39; Марков, 61

Место и дата

26 августа 17:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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