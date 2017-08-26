«Рубин» обыграл «Тосно» и вышел на третье место в чемпионате России
«Рубин» в матче 8-го
тура РФПЛ обыграл «Тосно» со счетом 1:0.
Единственный мяч забил Максим Канунников (видео гола).
Напомним, в 9-м туре «Рубин» 10 сентября сыграет на выезде
со «Спартаком», «Тосно» в тот же день примет «Анжи».
Казанцы с 14 очками занимают третье место в турнирной таблице РФПЛ, тосненцы с 7 баллами идут на 12-м месте.
Матч
Голы
Канунников 19 (1:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Сигурдссон, Гранат, Бауэр, Карадениз (Цакташ, 75), Лестьенн (Азмун, 60, Сорокин, 82), Оздоев, Мвила, Канунников
Тосно: Юрченко, Шахов, Чернов, Дугалич, Дудиев, Карницкий, Казаев, Роша, Мухаметшин (Марков, 46), Заболотный, Мелкадзе (Палиенко, 46)
Предупреждения:
Кудряшов, 61; Азмун, 71 - Казаев, 39; Марков, 61
Место и дата
26 августа 17:30, Казань Арена, Текстовая трансляция
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