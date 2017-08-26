«Рубин» обыграл «Тосно» и вышел на третье место в чемпионате России

«Рубин» в матче 8-го тура РФПЛ обыграл «Тосно» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Максим Канунников (видео гола).

Напомним, в 9-м туре «Рубин» 10 сентября сыграет на выезде со «Спартаком», «Тосно» в тот же день примет «Анжи».

Казанцы с 14 очками занимают третье место в турнирной таблице РФПЛ, тосненцы с 7 баллами идут на 12-м месте.