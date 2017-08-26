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Гильермо Ригондо: Вес не выигрывает бои, это делают сами боксеры (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Гильермо Ригондо поделился ожиданиями от поединка с Василием Ломаченко.

- Вес не выигрывает бои это делают сами боксеры. Флойд на 100% прав. Ожидайте дальнейшего развития событий, - написал Ригондо в своем твиттере, выложив также фрагмент своего спарринга с тренером Педро Диасом.

Ожидается, что поединок Ригондо - Ломаченко состоится 9 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден».

- Мы согласовали все спорные моменты. Думаю, теперь переговоры могут завершиться очень быстро. Гильермо может боксировать в любой категории от 122 до 130 фунтов, - рассказал промоутер Дино Дува, представляющий интересы кубинца.

Напомним, Гильермо Ригондо владеет чемпионским поясом WBA в категории до 55,2 кг, а Василий Ломаченко - чемпион WBO в весе до 59 кг. Наиболее вероятно, что бой пройдет в категории украинца.

Гильермо Ригондо: Ломаченко, так чего же мы ждем?

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