Курбан Бердыев: У нас суета с трансферами. Не поймем, кто уходит, а кто приходит
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился впечатлениями от победы над «Тосно» (1:0) и оценил старт сезона для своих подопечных.
- Думаю, результат первого отрезка сезона приемлемый. Новая команда, не всех мы знали. Тем более сейчас суета с трансферной политикой, где мы не поймем, кто уходит, а кто приходит. В целом результат удовлетворительный.
- Почему не удалось провести конец первого тайма и вторую половину встречи в таком же ритме, что старт матча?
- «Тосно» - неплохая команда. Они сделали правильные замены, усилили давление по центру, что нам крайне неудобно. Плюс, мы стали проигрывать подбор. Это основной момент.
- Какой план у команды на перерыв?
- Мы даем три дня отдыха, потом будем готовиться. По крайней мере к 1 числу будет ясно, кто у нас есть, а кого нет, - сказал Бердыев в эфире канала «Наш футбол».
Напомним, победу «Рубину» принес гол Максима Канунникова. С 14 очками казанцы вышли на третье место в турнирной таблице РФПЛ. «Тосно» остался на 12-й позиции, имея в активе семь очков.
В девятом туре чемпионата России «Рубин» встретится в Москве со «Спартаком», а «Тосно» примет в Санкт-Петербурге «Анжи».
Командор Карадениз и прагматичный «Рубин». «Тосно» проиграл в Казани
Матч
Голы
Канунников 19 (1:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Сигурдссон, Гранат, Бауэр, Карадениз (Цакташ, 75), Лестьенн (Азмун, 60, Сорокин, 82), Оздоев, Мвила, Канунников
Тосно: Юрченко, Шахов, Чернов, Дугалич, Дудиев, Карницкий, Казаев, Роша, Мухаметшин (Марков, 46), Заболотный, Мелкадзе (Палиенко, 46)
Предупреждения:
Кудряшов, 61; Азмун, 71 - Казаев, 39; Марков, 61
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
26 августа 17:30, Казань Арена, Текстовая трансляция