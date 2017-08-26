Курбан Бердыев: У нас суета с трансферами. Не поймем, кто уходит, а кто приходит

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился впечатлениями от победы над «Тосно» (1:0) и оценил старт сезона для своих подопечных.

- Думаю, результат первого отрезка сезона приемлемый. Новая команда, не всех мы знали. Тем более сейчас суета с трансферной политикой, где мы не поймем, кто уходит, а кто приходит. В целом результат удовлетворительный.

- Почему не удалось провести конец первого тайма и вторую половину встречи в таком же ритме, что старт матча?

- «Тосно» - неплохая команда. Они сделали правильные замены, усилили давление по центру, что нам крайне неудобно. Плюс, мы стали проигрывать подбор. Это основной момент.

- Какой план у команды на перерыв?

- Мы даем три дня отдыха, потом будем готовиться. По крайней мере к 1 числу будет ясно, кто у нас есть, а кого нет, - сказал Бердыев в эфире канала «Наш футбол».

Напомним, победу «Рубину» принес гол Максима Канунникова. С 14 очками казанцы вышли на третье место в турнирной таблице РФПЛ. «Тосно» остался на 12-й позиции, имея в активе семь очков.

В девятом туре чемпионата России «Рубин» встретится в Москве со «Спартаком», а «Тосно» примет в Санкт-Петербурге «Анжи».

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