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Дмитрий Парфенов: Чувствую, что «Тосно» сможет улучшить игру и результат

Источник:  Телеканал «Наш Футбол»Комментарии

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов подвел итоги матча восьмого тура РФПЛ против «Рубина» (0:1).

- Первый тайм был не очень удачным. Во втором сделали изменения, добавили в агрессии. До перерыва мы уступали именно в этом компоненте: проигрывали единоборства, подборы. «Рубин» этим силен. Во втором тайме мы начали выигрывать борьбу, отсюда появилось давление у ворот соперника.

- Чувствуете, что команда за перерыв сможет прибавить, улучшить качество игры и, что самое важное, результат?
- Я это чувствую и верю в ребят. Если будем играть с таким же желанием, как во втором тайме - будет результат, - сказал Парфенов в эфире канала «Наш футбол».

Напомним, победу «Рубину» принес гол Максима Канунникова на 19-й минуте. С 14 очками казанцы вышли на третье место в турнирной таблице РФПЛ. «Тосно» остался на 12-й позиции, имея в активе семь очков.

В девятом туре чемпионата России «Рубин» встретится в Москве со «Спартаком», а «Тосно» примет в Санкт-Петербурге «Анжи». 

Командор Карадениз и прагматичный «Рубин». «Тосно» проиграл в Казани

Матч

Рубин - Тосно - 1:0 (1:0)

Голы

Канунников 19 (1:0).

Состав

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Сигурдссон, Гранат, Бауэр, Карадениз (Цакташ, 75), Лестьенн (Азмун, 60, Сорокин, 82), Оздоев, Мвила, Канунников

Тосно: Юрченко, Шахов, Чернов, Дугалич, Дудиев, Карницкий, Казаев, Роша, Мухаметшин (Марков, 46), Заболотный, Мелкадзе (Палиенко, 46)

Предупреждения:

Кудряшов, 61; Азмун, 71 - Казаев, 39; Марков, 61

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

26 августа 17:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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