Дмитрий Парфенов: Чувствую, что «Тосно» сможет улучшить игру и результат
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов подвел итоги матча восьмого тура РФПЛ против «Рубина» (0:1).
- Первый тайм был не очень удачным. Во втором сделали изменения, добавили в агрессии. До перерыва мы уступали именно в этом компоненте: проигрывали единоборства, подборы. «Рубин» этим силен. Во втором тайме мы начали выигрывать борьбу, отсюда появилось давление у ворот соперника.
- Чувствуете, что команда за перерыв сможет прибавить, улучшить качество игры и, что самое важное, результат?
- Я это чувствую и верю в ребят. Если будем играть с таким же желанием, как во втором тайме - будет результат, - сказал Парфенов в эфире канала «Наш футбол».
Напомним, победу «Рубину» принес гол Максима Канунникова на 19-й минуте. С 14 очками казанцы вышли на третье место в турнирной таблице РФПЛ. «Тосно» остался на 12-й позиции, имея в активе семь очков.
В девятом туре чемпионата России «Рубин» встретится в Москве со «Спартаком», а «Тосно» примет в Санкт-Петербурге «Анжи».
Командор Карадениз и прагматичный «Рубин». «Тосно» проиграл в Казани
Матч
Голы
Канунников 19 (1:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Сигурдссон, Гранат, Бауэр, Карадениз (Цакташ, 75), Лестьенн (Азмун, 60, Сорокин, 82), Оздоев, Мвила, Канунников
Тосно: Юрченко, Шахов, Чернов, Дугалич, Дудиев, Карницкий, Казаев, Роша, Мухаметшин (Марков, 46), Заболотный, Мелкадзе (Палиенко, 46)
Предупреждения:
Кудряшов, 61; Азмун, 71 - Казаев, 39; Марков, 61
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
26 августа 17:30, Казань Арена, Текстовая трансляция