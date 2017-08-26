Дмитрий Парфенов: Чувствую, что «Тосно» сможет улучшить игру и результат

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов подвел итоги матча восьмого тура РФПЛ против «Рубина» (0:1).

- Первый тайм был не очень удачным. Во втором сделали изменения, добавили в агрессии. До перерыва мы уступали именно в этом компоненте: проигрывали единоборства, подборы. «Рубин» этим силен. Во втором тайме мы начали выигрывать борьбу, отсюда появилось давление у ворот соперника.

- Чувствуете, что команда за перерыв сможет прибавить, улучшить качество игры и, что самое важное, результат?

- Я это чувствую и верю в ребят. Если будем играть с таким же желанием, как во втором тайме - будет результат, - сказал Парфенов в эфире канала «Наш футбол».

Напомним, победу «Рубину» принес гол Максима Канунникова на 19-й минуте. С 14 очками казанцы вышли на третье место в турнирной таблице РФПЛ. «Тосно» остался на 12-й позиции, имея в активе семь очков.

В девятом туре чемпионата России «Рубин» встретится в Москве со «Спартаком», а «Тосно» примет в Санкт-Петербурге «Анжи».

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