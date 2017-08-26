Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард2 : 1 ОТТорпедо
Футбол  Рубин1 : 0Тосно
Футбол  Локомотив1 : 1Урал
Футбол  Арсенал Тула0 : 1Амкар
Футбол  Манчестер Юнайтед2 : 0Лестер Сити
Футбол  Рома- : -Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Букмекеры принимают ставки на то, что Макгрегор откусит ухо Мэйвезеру

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Уже утром 27 августа 40-летний американский боксер Флойд Мэйвезер-младший сразится со звездой ММА ирландцем Конором Макгрегором.

Букмекеры считают очевидным фаворитом поединка Мэйвезера. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,28. Котировки на победу Макгрегора - 3,50. На ничью - 30.

Поединок состоится в 6:30 утра по московскому времени в Лас-Вегасе.

Отметим, что на бой принимается и ряд экзотических ставок. В частности:

Макгрегор откусит ухо сопернику - 75,00

Мэйвезер плюнет в оппонента - 50,00

Рефери получит случайный удар - 20,00

Оба бойца побывают в нокдауне - 5,80.

Мэйвезер против Макгрегора. Самый денежный и самый скандальный бой года. Онлайн




Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Златан Ибрагимович: Макгрегор - это я в мире ММА, а Ибра - это Конор в футболеЗлатан Ибрагимович: Макгрегор - это я в мире ММА, а Ибра - это Конор в футболеНападающий Златан Ибрагимович поделился ожиданиями от поединка 40-летнего американского боксера Флойда Мэйвезера-младшего со звездой ММА Конором Макгрегором.Мэйвезер против Макгрегора. Самый денежный и самый скандальный бой года. ОнлайнМэйвезер против Макгрегора. Самый денежный и самый скандальный бой года. Онлайн«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию поединка между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.Александр Зимин: Если Мэйвезер не смог сохранить прежнюю скорость и силу, у него возникнут сложностиИзвестный российский тренер Александр Зимин поделился ожиданиями от поединка Флойда Мэйвезера с Конором Макгрегором.Флойд не был в нокауте, Конор никого не побил. Бой, которого не будетФлойд не был в нокауте, Конор никого не побил. Бой, которого не будет«Советский спорт» – о новой афере века, которую выдают за самый крутой бой в истории.«Халл» Слуцкого разгромил «Болтон», Макгрегор перевесил Мэйвезера и переход Дембеле в «Барсу» за 105 миллионов евро. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.
Футбол
Андрей Аршавин: Уже сейчас можно сказать, что «Зенит» станет чемпионом России
Футбол
Дмитрий Парфенов: О чем говорили перед матчем с «Рубином», на том и попались
Бокс
Букмекеры принимают ставки на то, что Макгрегор откусит ухо Мэйвезеру
Футбол
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер». Онлайн
все новости