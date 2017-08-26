Букмекеры принимают ставки на то, что Макгрегор откусит ухо Мэйвезеру

Уже утром 27 августа 40-летний американский боксер Флойд Мэйвезер-младший сразится со звездой ММА ирландцем Конором Макгрегором.

Букмекеры считают очевидным фаворитом поединка Мэйвезера. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,28. Котировки на победу Макгрегора - 3,50. На ничью - 30.

Поединок состоится в 6:30 утра по московскому времени в Лас-Вегасе.

Отметим, что на бой принимается и ряд экзотических ставок. В частности:

Макгрегор откусит ухо сопернику - 75,00

Мэйвезер плюнет в оппонента - 50,00

Рефери получит случайный удар - 20,00

Оба бойца побывают в нокдауне - 5,80.











