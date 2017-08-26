Букмекеры принимают ставки на то, что Макгрегор откусит ухо Мэйвезеру
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Уже утром 27 августа 40-летний американский боксер Флойд Мэйвезер-младший сразится со звездой ММА ирландцем Конором Макгрегором.
Букмекеры считают очевидным фаворитом поединка Мэйвезера. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,28. Котировки на победу Макгрегора - 3,50. На ничью - 30.
Поединок состоится в 6:30 утра по московскому времени в Лас-Вегасе.
Mayweather: I'm Taking McGregor Fight Extremely Seriously https://t.co/Du1OJYaeQ5 #boxing pic.twitter.com/BsIITzUs2e— BoxingScene.com (@boxingscene) 26 августа 2017 г.
Отметим, что на бой принимается и ряд экзотических ставок. В частности:
Макгрегор откусит ухо сопернику - 75,00
Мэйвезер плюнет в оппонента - 50,00
Рефери получит случайный удар - 20,00
Оба бойца побывают в нокдауне - 5,80.
Мэйвезер против Макгрегора. Самый денежный и самый скандальный бой года. Онлайн
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