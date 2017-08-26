Чехия обыграла Украину в финале Hearthstone Global Games
Сборная Чехии стала чемпионом турнира Hearthstone Global Games.
В финале чехи обыграли Украину со счетом 4:2.
Чемпионы увезут домой 60 000 долларов, а серебряным призерам достанется 40 000 долларов.
Состав сборной Украины: Артем «DrHippi» Кравец, Николай «NickChipper» Величко, Евгений «Neirea» Шумилин, Александр «Kolento» Мальш.
Состав сборной Чехии: Станислав «StanCifka» Цифка, Микулаш «Pokrovac» Дио, Яромир «JáraVyskočil» Вискочил, Петр «CzechCloud» Жалюд.
Южная Корея и США заняли 3-4 место и заработали по 20 000 долларов.
Финальная стадия Hearthstone Global Games проходила на выставке Gamescom 2017 в Кёльне. Призовой фонд турнира составлял 332 000 долларов.
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