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Чехия обыграла Украину в финале Hearthstone Global Games

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Сборная Чехии стала чемпионом турнира Hearthstone Global Games.

В финале чехи обыграли Украину со счетом 4:2.

Чемпионы увезут домой 60 000 долларов, а серебряным призерам достанется 40 000 долларов.

Состав сборной Украины: Артем «DrHippi» Кравец, Николай «NickChipper» Величко, Евгений «Neirea» Шумилин, Александр «Kolento» Мальш.

Состав сборной Чехии: Станислав «StanCifka» Цифка, Микулаш «Pokrovac» Дио, Яромир «JáraVyskočil» Вискочил, Петр «CzechCloud» Жалюд.

Южная Корея и США заняли 3-4 место и заработали по 20 000 долларов. 

Финальная стадия Hearthstone Global Games проходила на выставке Gamescom 2017 в Кёльне. Призовой фонд турнира составлял 332 000 долларов.

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