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Первая победа «Амкара», рекорд Хэмилтона и решение Слепцовой. Главные новости дня

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» знакомит вас с главными новостями субботы:

«Рубин» вышел на третье место в таблице РФПЛ, обыграв «Тосно».

«Амкар», в свою очередь, одержал первую победу в нынешнем чемпионате, одолев «Арсенал».

Хоккейный «Спартак» также впервые в сезоне испытал радость победы, взяв верх над «Югрой». 

Россия занимает четвертое место в медальном зачете Универсиады.

Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по количеству побед в классификациях «Формулы-1».

Погба призвал уважать геев в футболе.

Слепцова решила завершить карьеру после чемпионата мира по летнему биатлону.

Корешков нокаутировал Нджокуани в главном бое Bellator 182.

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