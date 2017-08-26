Первая победа «Амкара», рекорд Хэмилтона и решение Слепцовой. Главные новости дня
«Советский спорт» знакомит вас с главными новостями субботы:
«Рубин» вышел на третье место в таблице РФПЛ, обыграв «Тосно».
«Амкар», в свою очередь, одержал первую победу в нынешнем чемпионате, одолев «Арсенал».
Хоккейный «Спартак» также впервые в сезоне испытал радость победы, взяв верх над «Югрой».
Россия занимает четвертое место в медальном зачете Универсиады.
Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по количеству побед в классификациях «Формулы-1».
Погба призвал уважать геев в футболе.
Слепцова решила завершить карьеру после чемпионата мира по летнему биатлону.
Корешков нокаутировал Нджокуани в главном бое Bellator 182.
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