Дмитрий Парфенов: О чем говорили перед матчем с «Рубином», на том и попались
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов оценил игру подопечных в матче восьмого тура РФПЛ против «Рубина» (0:1).
- Два разных тайма. К сожалению, о чем говорили, на том и попались. «Рубин» силен подборами, проигрывали в центре, и гол получили с этого. В первом тайме не всегда успевали за соперником. Во втором перестроились, начали с обычных вещей, контролировали мяч, создавали давление у ворот соперника. Немного было моментов, но «Рубин» - организованная команда, мы к этому готовились. Жаль, не получилось забить, - цитирует Парфенова официальный сайт «Тосно».
Напомним, победу «Рубину» принес гол Максима Канунникова на 19-й минуте. С 14 очками казанцы вышли на третье место в турнирной таблице РФПЛ. «Тосно» остался на 12-й позиции, имея в активе семь очков.
В девятом туре чемпионата России «Рубин» встретится в Москве со «Спартаком», а «Тосно» примет в Санкт-Петербурге «Анжи».
Командор Карадениз и прагматичный «Рубин». «Тосно» проиграл в Казани
Матч
Голы
Канунников 19 (1:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Сигурдссон, Гранат, Бауэр, Карадениз (Цакташ, 75), Лестьенн (Азмун, 60, Сорокин, 82), Оздоев, Мвила, Канунников
Тосно: Юрченко, Шахов, Чернов, Дугалич, Дудиев, Карницкий, Казаев, Роша, Мухаметшин (Марков, 46), Заболотный, Мелкадзе (Палиенко, 46)
Предупреждения:
Кудряшов, 61; Азмун, 71 - Казаев, 39; Марков, 61
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
26 августа 17:30, Казань Арена, Текстовая трансляция