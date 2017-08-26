Дмитрий Парфенов: О чем говорили перед матчем с «Рубином», на том и попались

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов оценил игру подопечных в матче восьмого тура РФПЛ против «Рубина» (0:1).

- Два разных тайма. К сожалению, о чем говорили, на том и попались. «Рубин» силен подборами, проигрывали в центре, и гол получили с этого. В первом тайме не всегда успевали за соперником. Во втором перестроились, начали с обычных вещей, контролировали мяч, создавали давление у ворот соперника. Немного было моментов, но «Рубин» - организованная команда, мы к этому готовились. Жаль, не получилось забить, - цитирует Парфенова официальный сайт «Тосно».

Напомним, победу «Рубину» принес гол Максима Канунникова на 19-й минуте. С 14 очками казанцы вышли на третье место в турнирной таблице РФПЛ. «Тосно» остался на 12-й позиции, имея в активе семь очков.

В девятом туре чемпионата России «Рубин» встретится в Москве со «Спартаком», а «Тосно» примет в Санкт-Петербурге «Анжи».

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