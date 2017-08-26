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Андрей Аршавин: Уже сейчас можно сказать, что «Зенит» станет чемпионом России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин убежден в том, что «Зенит» завоюет титул чемпиона России в сезоне-2017/18. 

- В этом году видел почти все матчи «Зенита». На мой взгляд, «Зенит» играет очень хорошо. Свежая команда. Думаю, уже сейчас можно сказать, что «Зенит» будет чемпионом, - рассказал Аршавин в интервью телеканалу «Катунь 24».

Напомним, после 7 туров питерский клуб лидирует в чемпионате России, опережая «Локомотив» на три очка. На третье место после победы над «Тосно» в восьмом туре поднялся казанский «Рубин».

Матч

Зенит - Ростов

Место и дата

27 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция


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