Курбан Бердыев: Может, будем делать ставку на молодых ребят

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги матча против «Тосно» в восьмом туре РФПЛ (1:0) и рассказал о планах команды.

- Неплохой первый тайм. Во втором подсели. Те ребята, которые вышли в стартовом составе, были не совсем функционально готовы после травм. Слава богу, что выиграли. Надеюсь, что к первому сентября все прояснится, и мы будем понимать, кто у нас есть, кого нет.

- Как объясните прогресс Магомеда Оздоева в этом сезоне?

- Магомед всегда был хорошим футболистом, квалифицированным игроком. Он почувствовал себя одним из лидеров. Я такой игры ждал от него. Скажу больше: это для него не потолок, он может играть более качественно.

- Насколько серьезна травма Азмуна?

- Мы поэтому его и не выпускали в стартовом составе. После травмы он не может набрать свою оптимальную форму. Сегодня был определенный риск его выпускать, но он должен был усиливать впереди и помочь на стандартах, которые у «Тосно» были опасными.

- Пауза на игры сборных пойдет на пользу команде?

- Да, безусловно. Повторюсь, мы конкретно будем знать, кто есть, и целенаправленно готовить, исходя из этого. Если человек мысленно ушел из команды, это чувствуется, обстановка немного нервозная, не очень хорошая.

- Какие планы на время паузы?

- Мы здесь будем готовиться, никуда не уезжаем.

- Если кто-то уйдет в последний момент, у вас есть кем этих игроков заменить?

- Есть, но не такого качества. Хороших игроков в бесплатную аренду не отдают. Может, будем делать ставку на молодых ребят, которые у нас есть, - приводит слова Бердыева официальный сайт «Рубина».

Напомним, победу «Рубину» принес гол Максима Канунникова на 19-й минуте. С 14 очками казанцы вышли на третье место в турнирной таблице РФПЛ. «Тосно» остался на 12-й позиции, имея в активе семь очков. В девятом туре чемпионата России «Рубин» встретится в Москве со «Спартаком», а «Тосно» примет в Санкт-Петербурге «Анжи».

Перед матчем с «Тосно» состав казанского клуба покинули Жонатас и Самуэль Гарсия. Бразилец перешел в немецкий «Ганновер», а испанец стал игроком «Леванте».

Командор Карадениз и прагматичный «Рубин». «Тосно» проиграл в Казани