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«Ювентус» обыграл «Дженоа», уступая два мяча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Дженоа» дома уступил «Ювентусу» (2:4) в туре чемпионата Италии.

Уже на первой минуте хозяева поля вышли вперед благодаря автоголу Миралема Пьянича. На 7-й минуте Андрей Галабинов удвоил преимущество своей команды.

Еще в первом тайме гости отыгрались - дубль на счету Пауло Дибалы (14-я, 45-я - с пенальти). Во второй половине «Ювентус» склонил чашу весов в свою пользу - голы в активе Хуана Кудрадо (62-я) и Дибалы (90-я).

Туринцы набрали шесть очков и занимают на данный момент первое место, команда из Генуи с одним баллом идет 13-й.

В следующем туре «Ювентус» 10 сентября примет «Кьево», а «Дженоа» в тот же день сыграет на выезде с «Удинезе».

Матч

Дженоа - Ювентус - 2:4 (2:2)

Голы

Пьянич 1 (1:0 - автогол). A. Galabinov 7 (2:0 - пен.). Дибала 14 (2:1). Дибала 45 (2:2 - пен.). Куадрадо 62 (2:3). Дибала 90 (2:4).

Состав

Дженоа: Перин, Джентилетти, Бираши, Таарабт (Палладино, 51), Лазович, Велозу, Лаксальт, A. Galabinov (Сентурион, 72), Пандев (Лападула, 78)

Ювентус: Буффон, Алекс, Ругани, Лихтштайнер (Бардзальи, 74), Кьеллини, Пьянич (R. Bentancur, 81), Куадрадо, Хедира (Матюиди, 58), Игуаин, Манджукич, Дибала

Предупреждения:

Джентилетти, 13; Бираши, 17; Лазович, 45; Лаксальт, 78 - Лихтштайнер, 7; Пьянич, 19; Куадрадо, 64

Судья:

Лука Банти (Италия)

Место и дата

26 августа 19:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция

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