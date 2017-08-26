«Ювентус» обыграл «Дженоа», уступая два мяча

«Дженоа» дома уступил «Ювентусу» (2:4) в туре чемпионата Италии.

Уже на первой минуте хозяева поля вышли вперед благодаря автоголу Миралема Пьянича. На 7-й минуте Андрей Галабинов удвоил преимущество своей команды.

Еще в первом тайме гости отыгрались - дубль на счету Пауло Дибалы (14-я, 45-я - с пенальти). Во второй половине «Ювентус» склонил чашу весов в свою пользу - голы в активе Хуана Кудрадо (62-я) и Дибалы (90-я).



Туринцы набрали шесть очков и занимают на данный момент первое место, команда из Генуи с одним баллом идет 13-й.



В следующем туре «Ювентус» 10 сентября примет «Кьево», а «Дженоа» в тот же день сыграет на выезде с «Удинезе».