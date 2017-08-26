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Варнаков и Игнатушкин пополнили список травмированных в московском «Динамо»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Михаил Варнаков пропустит около месяца из-за травмы руки, другой форвард бело-голубых Игорь Игнатушкин - до полутора месяцев из-за повреждения ноги, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

«Динамо» в пятницу со счетом 1:6 уступило ЦСКА в домашней игре регулярного чемпионата КХЛ. Варнаков и Игнатушкин получили травмы по ходу игры.

«Варнаков, как ожидается, пропустит до месяца из-за травмы руки, Игнатушин – до полутора месяцев из-за травмы ноги», - сообщил источник.

В списке травмированных у «Динамо» также находятся вратарь Александр Шарыченков, защитник Яков Рылов, форварды Михаил Анисин и Иван Игумнов.

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