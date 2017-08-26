Златан Ибрагимович: Макгрегор - это я в мире ММА, а Ибра - это Конор в футболе

Нападающий Златан Ибрагимович поделился ожиданиями от поединка 40-летнего американского боксера Флойда Мэйвезера-младшего со звездой ММА Конором Макгрегором.

- Мы наблюдаем человека, который выстраивал свою карьеру много лет. И это - Флойд Мэйвезер.

И его соперника, который добился признания в куда более короткие сроки. У Макгрегора - мой темперамент! Он столь же уверен в своих силах. Конор способен нокаутировать оппонента, ударив под любым углом. Могу признаться, что я - давний фанат смешанных единоборств. Макгрегор - это Ибрагимович в мире ММА, а я - Макгрегор в футболе, - рассказал Златан.

Напомним, поединок 40-летнего американского боксера Флойда Мэйвезера со звездой ММА ирландцем Конором Макгрегором состоится 27 августа в 6:30 по московскому времени.