Магомед Оздоев: «Рубин» у меня в голове и сердце с тех пор, как я перешел в эту команду

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев после победы над «Тосно» (1:0) поделился мнением о переменах в команде.

- Мы не ощущаем трансферных слухов. Это все проходит стороной. У каждого своя судьба. Кто останется - останется, кто нет - такова судьба. Надеюсь, что все останутся. Будем двигаться вперед. У меня в голове и сердце «Рубин» с тех пор, как я перешел в эту команду. Буду выкладываться до конца.

Мы заслужили победу. Был тяжелый матч. «Тосно» - хорошая, боевая команда. Мы знали, что будет много верховой борьбы. Мощные форварды у соперника. Все хорошо сыграли. Были плохие моменты, но будем исправлять ошибки. Главное, что одержали победу, - приводит слова Оздоева «Р-Спорт».

Напомним, после победы над «Анжи» (6:0) Курбан Бердыев заявил, что «Рубин» «потеряет многих игроков». Перед матчем с «Тосно» состав казанского клуба покинули Жонатас и Самуэль Гарсия. Бразилец перешел в немецкий «Ганновер», а испанец стал игроком «Леванте». Также сообщалось, что Оздоевым интересуется московский «Спартак».

«Рубин» победил «Тосно» со счетом 1:0 благодаря голу Максима Канунникова. С 14 очками казанцы вышли на третье место в турнирной таблице РФПЛ. «Тосно» остался на 12-й позиции, имея в активе семь очков.

В девятом туре чемпионата России «Рубин» встретится в Москве со «Спартаком», а «Тосно» примет в Санкт-Петербурге «Анжи».

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