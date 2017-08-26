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Магомед Оздоев: «Рубин» у меня в голове и сердце с тех пор, как я перешел в эту команду

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев после победы над «Тосно» (1:0) поделился мнением о переменах в команде.

- Мы не ощущаем трансферных слухов. Это все проходит стороной. У каждого своя судьба. Кто останется - останется, кто нет - такова судьба. Надеюсь, что все останутся. Будем двигаться вперед. У меня в голове и сердце «Рубин» с тех пор, как я перешел в эту команду. Буду выкладываться до конца.

Мы заслужили победу. Был тяжелый матч. «Тосно» - хорошая, боевая команда. Мы знали, что будет много верховой борьбы. Мощные форварды у соперника. Все хорошо сыграли. Были плохие моменты, но будем исправлять ошибки. Главное, что одержали победу, - приводит слова Оздоева «Р-Спорт».

Напомним, после победы над «Анжи» (6:0) Курбан Бердыев заявил, что «Рубин» «потеряет многих игроков». Перед матчем с «Тосно» состав казанского клуба покинули Жонатас и Самуэль Гарсия. Бразилец перешел в немецкий «Ганновер», а испанец стал игроком «Леванте». Также сообщалось, что Оздоевым интересуется московский «Спартак».

«Рубин» победил «Тосно» со счетом 1:0 благодаря голу Максима Канунникова. С 14 очками казанцы вышли на третье место в турнирной таблице РФПЛ. «Тосно» остался на 12-й позиции, имея в активе семь очков.

В девятом туре чемпионата России «Рубин» встретится в Москве со «Спартаком», а «Тосно» примет в Санкт-Петербурге «Анжи». 

Командор Карадениз и прагматичный «Рубин». «Тосно» проиграл в Казани

Матч

Рубин - Тосно - 1:0 (1:0)

Голы

Канунников 19 (1:0).

Состав

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Сигурдссон, Гранат, Бауэр, Карадениз (Цакташ, 75), Лестьенн (Азмун, 60, Сорокин, 82), Оздоев, Мвила, Канунников

Тосно: Юрченко, Шахов, Чернов, Дугалич, Дудиев, Карницкий, Казаев, Роша, Мухаметшин (Марков, 46), Заболотный, Мелкадзе (Палиенко, 46)

Предупреждения:

Кудряшов, 61; Азмун, 71 - Казаев, 39; Марков, 61

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

26 августа 17:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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