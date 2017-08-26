«Барселона» обыграла «Алавес», Месси сделал дубль и не реализовал пенальти
Футболисты «Барселоны» нанесли поражение «Алавесу» в матче 2-го тура чемпионата Испании по футболу.
Под занавес первого тайма «Барселона» получила право на пенальти, но голкипер «Алавеса» Фернандо Пачеко смог отразить удар Лионеля Месси.
Аргентинец исправился после перерыва: его дубль помог каталонцам одержать вторую победу на старте сезона.
GOAAAAALL! Leo Messi puts Barça ahead in Mendizorrotza! #AlavésBarça #FCBlive pic.twitter.com/1tFNBeuw1z— FC Barcelona (@FCBarcelona) 26 августа 2017 г.
Таким образом, подопечные Эрнесто Вальверде догнали в турнирной таблице другой баскский клуб «Реал Сосьедад».
9 сентября в третьем туре «Барселона» в городском дерби сразится с «Эспаньолом».
Матч
Алавес - Барселона - 0:2 (0:0)
Голы
Месси 55 (0:1). Месси 66 (0:2).
Состав
Алавес: Пачеко, Эли, Вигарай, Алексис, Гарсия, Вакасо (Зидан, 77), Ромеро, Пинья, Собрино (Сантос, 78), Педраса, Гомес (Бургуи, 67)
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Альба, Видаль (Алькасер, 57), Иньеста (Паулиньо, 88), Деулофеу (Суарес Д., 71), Роберто, Бускетс, Ракитич, Месси
Предупреждения:
Вакасо, 36; Эли, 38 - Умтити, 32; Роберто, 41; Пике, 45
Судья:
Карлос Дель Серро (Испания)
Место и дата
26 августа 19:15, Мендисорроса, Онлайн-трансляция