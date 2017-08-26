«Барселона» обыграла «Алавес», Месси сделал дубль и не реализовал пенальти

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не думает о возможном уходе из клуба нападающего Криштиану Роналду.

Зинедин Зидан: Не представляю себе «Реал» без Роналду

Зинедин Зидан: Не представляю себе «Реал» без Роналду Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не думает о возможном уходе из клуба нападающего Криштиану Роналду.

«Барселона» не смогла договориться о переходе полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии.

«ПСЖ» отказался продавать Ди Марию в «Барселону» за 35 миллионов евро

«ПСЖ» отказался продавать Ди Марию в «Барселону» за 35 миллионов евро «Барселона» не смогла договориться о переходе полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии.

Бывший спортивный директор «Баварии», чемпион Европы в составе сборной Германии (1996) Маттиас Заммер прокомментировал переход нападающего Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» в «Барселону».

Маттиас Заммер: Переход Дембеле в «Барселону» из «Боруссии» - это катастрофа

Маттиас Заммер: Переход Дембеле в «Барселону» из «Боруссии» - это катастрофа Бывший спортивный директор «Баварии», чемпион Европы в составе сборной Германии (1996) Маттиас Заммер прокомментировал переход нападающего Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» в «Барселону».