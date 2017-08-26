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«Манчестер Юнайтед» переиграл «Лестер» на «Олд Траффорд»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Лестер» в матче третьего тура чемпионата Англии.

Забитыми мячами в составе манкунианцев отметились Маркус Рэшфорд и бельгиец Маруан Феллайни.

Отметим, что в начале второго тайма голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель отразил удар Ромелу Лукаку с 11-метровой отметки.

Таким образом, подопечные Жозе Моуринью одержали третью победу на старте текущего сезона и возглавили турнирную таблицу АПЛ.

9 сентября «МЮ» сыграет на выезде против «Сток Сити», а «Лестер» в тот же день примет действующего чемпиона страны «Челси».

Матч

Манчестер Юнайтед - Лестер Сити - 2:0 (0:0)

Голы

Рэшфорд 70 (1:0). Феллайни 82 (2:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Блинд, Байи, Матич, Мата (Рэшфорд, 67), Мхитарян (Феллайни, 74), Валенсия, Погба, Марсьяль (Лингард, 76), Лукаку

Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Симпсон, Морган, Ндиди, Олбрайтон (Грэй, 60), Джеймс, Магуайр, Марез, Варди (Слимани, 77), Окадзаки (Кинг, 61)

Незабитые пенальти

Лукаку (Манчестер Юнайтед), 53

Предупреждения:

Мхитарян, 55 - Джеймс, 89; Шмейхель, 90

Место и дата

26 августа 19:30, Олд Траффорд, Текстовая трансляция



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