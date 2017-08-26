«Манчестер Юнайтед» переиграл «Лестер» на «Олд Траффорд»
Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Лестер» в матче третьего тура чемпионата Англии.
Забитыми мячами в составе манкунианцев отметились Маркус Рэшфорд и бельгиец Маруан Феллайни.
Отметим, что в начале второго тайма голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель отразил удар Ромелу Лукаку с 11-метровой отметки.
Таким образом, подопечные Жозе Моуринью одержали третью победу на старте текущего сезона и возглавили турнирную таблицу АПЛ.
9 сентября «МЮ» сыграет на выезде против «Сток Сити», а «Лестер» в тот же день примет действующего чемпиона страны «Челси».
Матч
Манчестер Юнайтед - Лестер Сити - 2:0 (0:0)
Голы
Рэшфорд 70 (1:0). Феллайни 82 (2:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Блинд, Байи, Матич, Мата (Рэшфорд, 67), Мхитарян (Феллайни, 74), Валенсия, Погба, Марсьяль (Лингард, 76), Лукаку
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Симпсон, Морган, Ндиди, Олбрайтон (Грэй, 60), Джеймс, Магуайр, Марез, Варди (Слимани, 77), Окадзаки (Кинг, 61)
Незабитые пенальти
Лукаку (Манчестер Юнайтед), 53
Предупреждения:
Мхитарян, 55 - Джеймс, 89; Шмейхель, 90
Место и дата
26 августа 19:30, Олд Траффорд, Текстовая трансляция