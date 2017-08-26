«Локомотив» – «Урал». Видео голов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В субботу в Москве прошел матч 8-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Уралом» (2:1).
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #ЛокоУрал 1:0 22' Джефферсон Фарфан pic.twitter.com/VAFqnegExW— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 августа 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #ЛокоУрал 1:1 32' Маринато Гилерме (автогол @fclokomotiv) pic.twitter.com/LKsBUuwWD4— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 августа 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #ЛокоУрал 2:1 56' Алексей Миранчук pic.twitter.com/jgUjU5uSZm— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 августа 2017 г.
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