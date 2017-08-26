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«Локомотив» нанес «Уралу» первое поражение в чемпионате

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Локомотив» дома взял верх над «Уралом» (2:1) в 8-м туре РФПЛ.

В составе хозяев поля отличились Джефферсон Фарфан (21-я минута) и Алексей Миранчук (56-я).

Вратарь железнодорожников Маринато Гилерме на 32-й минуте записал в свой пассив автогол.

ВИДЕО ГОЛОВ

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Столичный клуб с 19 очками занимает второе место. Столько же баллов у «Зенита», но у питерцев домашняя игра в запасе с «Ростовом». Команда из Екатеринбурга потерпела первое поражение и с 9 очками расположилась на 9-й строчке.

В следующем туре «Локомотив» 10 сентября сыграет на выезде с «Ахматом», а «Урал» в тот же день примет «СКА-Хабаровск».

Матч

Локомотив - Урал - 2:1 (1:1)

Голы

Фарфан 21 (1:0). Гилерме 32 (1:1 - автогол). Миранчук А. 56 (2:1).

Состав

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус, Кверквелия, Игнатьев, Фернандеш, Денисов И., Фарфан (Тарасов, 80), Миранчук А. (Ротенберг, 90), Миранчук А., Баринов

Урал: Годзюр, Балажиц, Меркулов, Ароян, Димитров, Бавин (Бумаль, 68), Чантурия (Григорьев, 74), Кулаков, Бикфалви (Евсеев, 59), Емельянов, Ильин

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

26 августа 20:00, РЖД Арена, Текстовая трансляция

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