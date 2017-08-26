«Локомотив» нанес «Уралу» первое поражение в чемпионате

«Локомотив» дома взял верх над «Уралом» (2:1) в 8-м туре РФПЛ.

В составе хозяев поля отличились Джефферсон Фарфан (21-я минута) и Алексей Миранчук (56-я).

Вратарь железнодорожников Маринато Гилерме на 32-й минуте записал в свой пассив автогол.

ВИДЕО ГОЛОВ

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.



Столичный клуб с 19 очками занимает второе место. Столько же баллов у «Зенита», но у питерцев домашняя игра в запасе с «Ростовом». Команда из Екатеринбурга потерпела первое поражение и с 9 очками расположилась на 9-й строчке.

В следующем туре «Локомотив» 10 сентября сыграет на выезде с «Ахматом», а «Урал» в тот же день примет «СКА-Хабаровск».