Бывший полузащитник «Ростова» Канга может стать игроком «Спартака»
Источник: HotSportКомментарии
Полузащитник «Црвены Звезды» Гуэлор Канга, известный в России по выступлениям за «Ростов», может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает HotSport.
По информации сербского издания, «Спартак» уже предпринял попытку приобретения 26-летнего футболиста и в настоящее время ожидает ответа от «Црвены Звезды».
В то же время белградский клуб стремится к продлению контракта с габонским полузащитником.
В 2013 - 2016 годах Канга играл за «Ростов», став в составе команды Курбана Бердыева вице-чемпионом России.
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