Бывший полузащитник «Ростова» Канга может стать игроком «Спартака»

Полузащитник «Црвены Звезды» Гуэлор Канга, известный в России по выступлениям за «Ростов», может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает HotSport.

По информации сербского издания, «Спартак» уже предпринял попытку приобретения 26-летнего футболиста и в настоящее время ожидает ответа от «Црвены Звезды».

В то же время белградский клуб стремится к продлению контракта с габонским полузащитником.

В 2013 - 2016 годах Канга играл за «Ростов», став в составе команды Курбана Бердыева вице-чемпионом России.