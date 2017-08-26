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Артем Лукоянов: По первым играм, думаю, выглядим солидно

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

- В первом периоде присутствовало волнение, совершали глупые ошибки. В начале сезона такое бывает. Через игры волнение пропадет. Хорошо, что в нападении получается забивать. Хорошо, что не теряем очки. По первым играм, думаю, мы солидно выглядим. Если нужно биться, как в первой игре, то бьемся. Ошибки всегда будут, без них никак, но мы довольны результатом.

- Со стороны кажется, что вы недовольны своей игрой. Злитесь на себя?
- В первом матче наша тройка показала хорошую игру, а сегодня какие-то мелочи мешали нам. То в конек шайба попадет, то еще что-то. Злюсь ли я на себя? Нет, мне нравится наша игра, с каждым матчем будем улучшать ее. Наше звено больше силовое, нам нужно зарабатывать удаления, играть под воротами. Пока мы справляемся, главное, что не пропускаем, а забить - забьем.

Матч

Ак Барс - Адмирал - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы:

Ландер (Азеведо), 35:25 (1:0). Саболич 41:54 (1:1). Свитов (Марков, Яруллин), 45:57 (2:1). Глинкин (Малыхин, Яруллин), 51:05 (3:1). Яруллин (Марков, Ландер), 55:37 (4:1).

Место и дата

26 августа 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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