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Антти Пильстрем: СКА играет здорово, у них есть запас прочности в две пятерки

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Нападающий «Йокерита» Антти Пильстрем поделился мнением о глубине состава СКА и сказал, считает ли он армейцев фаворитами сезона в КХЛ.

- Фаворит ли всего сезона КХЛ СКА? Конечно, и так каждый год. Сейчас только начало сезона, многое может поменяться. Наша игра со СКА получилась равной, просто армейцы забросили две шайбы в большинстве, а нам этого сделать не удалось. Но по ходу игры с нами у СКА были проблемы, мы показали, что можем биться с любой командой лиги. СКА играет сейчас действительно здорово, у них есть запас прочности в две пятерки, если что-то случится с другими игроками.

Я играл за ЦСКА и знаю, что у нас, например, было шесть звеньев в ЦСКА. В такой ситуации каждый день приходится биться за место в составе. Для СКА хорошо, что в составе много игроков, но иногда игроков бывает слишком много. У нас сейчас есть пять пятерок, каждый должен биться, чтобы играть в основе. Это хорошая ситуация для нас и для СКА тоже, - приводит слова Пильстрема «Р-Спорт».

Напомним, «Йокерит» играл против СКА 25 августа в Санкт-Петербурге. Армейцы одержали победу над финской командой со счетом 2:0. Голы забили Илья Ковальчук и Сергей Широков.

В турнирной таблице Западной конференции петербуржцы идут на первом месте с девятью очками, а «Йокерит» занимает шестую позицию, имея в активе три очка. Следующий матч подопечные Юкки Ялонена проведут 27 августа в Ярославле против «Локомотива».

Пильстрем играет за «Йокерит» с октября 2016 года. Для финна это третий клуб в КХЛ. Ранее он выступал за «Салават Юлаев» (2011-2015) и ЦСКА (2015-2016). Вместе с армейцами нападающий доходил до финала Кубка Гагарина, в котором москвичи проиграли магнитогорскому «Металлургу».

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Матч

СКА - Йокерит - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Ковальчук (Плотников), 8:49 (1:0). Широков (Плотников, Яковлев), 56:47 (2:0).

Место и дата

25 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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