Александр Тарханов: Победу «Локо» предопределили ошибки «Урала»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о причинах поражения своей команды в матче 8-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:2).

– Первый тайм мы играли хорошо, равная игра была. После перевыва – начало у нас не получилось, стали ошибаться, а соперник прибавил. Оба гола «Локомотива» – две наши ошибки, особенно второй. Не поделили мяч, друг другу уступили и в итоге пропустили.

Концовка была за нами, можно было пробить удачно, но не получилось. Поэтому проиграли.

– Можно ли сказать, что результат матча во многом предопределили вратарские ошибки Годзюра?

– В ситуации с первым голом – голкипер вовремя не вышел из ворот, а со вторым – там Годзюр с Балажицем не поделили мяч. Защитник вроде хотел выбить, но в последний момент уступил мяч Годзюру, а тот не сумел выбить снаряд.

ВИДЕО ГОЛОВ

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.



Столичный клуб с 19 очками занимает второе место. Столько же баллов у «Зенита», но у питерцев домашняя игра в запасе с «Ростовом». Команда из Екатеринбурга потерпела первое поражение и с 9 очками расположилась на 9-й строчке.

В следующем туре «Локомотив» 10 сентября сыграет на выезде с «Ахматом», а «Урал» в тот же день примет «СКА-Хабаровск».