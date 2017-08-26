Обнародована заявка сборной Италии на матчи с Испанией и Израилем
Стал известен список игроков сборной Италии, которые будут готовиться к матчам отборочного цикла чемпионата мира-2018 с Испанией (2 сентября) и Израилем (5 сентября).
В состав команды Джампьеро Вентуры вошли 25 футболистов:
Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Маттиа Перин («Дженоа»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»).
Защитники: Давиде Астори («Фиорентина»), Леонардо Спинаццола («Аталанта»), Данило Д′Амброзио («Интер»), Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед»), Андреа Конти, Леонардо Бонуччи (оба - «Милан»), Даниэле Ругани, Андреа Барцальи, Джорджо Кьеллини (все - «Ювентус»)/
Полузащитники: Марко Пароло («Лацио»), Риккардо Монтоливо («Милан»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини, Даниэле Де Росси (оба - «Рома»), Марко Верратти («ПСЖ»), Антонио Кандрева (оба - «Интер»).
Нападающие: Эдер («Интер»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Андреа Белотти («Торино»), Маноло Габбьядини («Саутгемптон»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Лоренцо Инсинье («Наполи»).