Александр Тарханов: Бикфалви играл вполсилы, за день до игры он травмировался

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о причинах поражения своей команды в матче 8-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:2).

- Бикфалви сыграл слабо.

- Вчера на тренировке он получил небольшую травму, но на поле Эрик все-таки вышел. По ходу встречи пришлось его заменить. Травма не давала ему играть все 90 минут.

- Фидлер получил травму. Каковые сроки восстановления Артема?

- У него надрыв задней поверхности бедра. По срокам – сложно пока сказать, в понедельник ему предстоит МРТ. После обследования уже будет ясно.