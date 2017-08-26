Молодежная сборная России выиграла «Турнир четырех наций»

Молодежная сборная России завершила «Турнир четырех наций», проходивший в Финляндии, победой над сверстниками из Чехии со счетом 6:5 (ОТ).

В основное время шайбы у команды Валерия Брагина забросили Владимир Мирошниченко, Артур Каюмов (дважды), Александр Калинин и Артем Манукян. Победу на 40-й секунде овертайма принес гол Михаила Мальцева. С первого периода ворота сборной России защищал Алексей Мельничук, а на 27-й минуте при счете 2:2 его сменил Владислав Сухачев.

Российские хоккеисты по итогам трех матчей стали победителями турнира. Ранее они обыграли шведов (3:2 ОТ) и финнов (2:1).

В ноябре подопечные Валерия Брагина отправятся в Канаду, где примут участие в молодежной суперсерии. Соперниками российских хоккеистов будут сборные юниорских канадских лиг: Западной хоккейной лиги, лиги Онтарио и лиги Квебека.

Напомним, молодежный чемпионат мира-2018 пройдет в США с 26 декабря по 5 января. На групповом этапе сборная России встретится с Чехией, Швейцарией, Белоруссией и Швецией.