Юрий Семин: Надеюсь, адаптация Эдера пройдет хорошо

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от аренды нападающего «Лилля» португальца Эдера.

- Нужен ли команде еще один форвард после Эдера?

- Было бы замечательно, если бы у нас был еще один нападающий. Хороший игрок всегда приносит пользу. На любой позиции.

- А Эдер хороший нападающий?

- Одно дело быть хорошим вчера, а другое – ты приезжаешь в другую страну, где еще нужно адаптироваться. Это и новые требования, и новые условия жизни. Как это будет проходить у него… Я надеюсь, все будет хорошо.