Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Спартак
Футбол  ЦСКА- : -Ахмат
Футбол  Зенит- : -Ростов
Формула-1  Гран-при Бельгии. Гонка
Футбол  Ливерпуль- : -Арсенал
Футбол  Краснодар- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрий Семин: Надеюсь, адаптация Эдера пройдет хорошо

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от аренды нападающего «Лилля» португальца Эдера.

- Нужен ли команде еще один форвард после Эдера?
- Было бы замечательно, если бы у нас был еще один нападающий. Хороший игрок всегда приносит пользу. На любой позиции.

- А Эдер хороший нападающий?
- Одно дело быть хорошим вчера, а другое – ты приезжаешь в другую страну, где еще нужно адаптироваться. Это и новые требования, и новые условия жизни. Как это будет проходить у него… Я надеюсь, все будет хорошо.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» интересуется Набиуллиным? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» интересуется Набиуллиным? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Джефферсон Фарфан: Когда забивают партнеры, это также приятноПолузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (2:1) в матче восьмого тура чемпионата России.Мануэл Фернандеш: К «Локомотиву» пришла стабильность, за счет которой он добивается результатаПолузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал победу над «Уралом» (2:1) в 8-м туре РФПЛ.Алексей Миранчук: Я не приписываю себя к лидерам «Локомотива»Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу над «Уралом» (2:1) в матче 8-го тура РФПЛ.«Фенербахче» договорился с Нету по контрактуЗащитник «Зенита» Луиш Нету согласился перейти в турецкий «Фенербахче», сообщает Haberler.
Теннис
Маррей из-за травмы снялся с US Open
Футбол
«Локомотив» нанес «Уралу» первое поражение в чемпионате
Футбол
Бывший полузащитник «Ростова» Канга может стать игроком «Спартака»
Футбол
«Локомотив» – «Урал». Видео голов
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Эдер
Эдервсе новости
Юрий Сёмин
Юрий Сёминвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости