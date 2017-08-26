Юрий Семин: Во время паузы «Локомотив» уедет на недельный сбор в Австрию

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах команды на паузу в чемпионате России.

- Какие планы у команды на паузу в чемпионате?

- Мы даем ребятам три дня отдыха, кто-то уезжает в сборные, 11 игроков, по-моему. Дальше поедем на недельный сбор в Австрию с оставшимися футболистами и возьмем еще молодых.

Для одних работа будет восстанавливающей, для других – развивающей. На сборе сыграем один товарищеский матч.