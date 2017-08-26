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Дубль Икарди помог «Интеру» одержать волевую победу над «Ромой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Рома» дома уступила «Интеру» (1:3) во втором туре чемпионата Италии.

У хозяев поля отличился Эдин Джеко (15-я минута), у гостей - Мауро Икарди (67-я и 77-я) и Матиас Весино (87-я).

Римский клуб потерпел первое поражение, а миланская команда, возглавляемая бывшим наставником «Зенита» Лучано Спаллетти, одержала вторую победу.

В следующем туре «Рома» 10 сентября сыграет в гостях с «Сампдорией», а «Интер» в тот же день примет СПАЛ.

Матч

Рома - Интер - 1:3 (1:0)

Голы

Джеко 15 (1:0). Икарди 67 (1:1). Икарди 77 (1:2). Весино 87 (1:3).

Состав

Рома: Алисон, Манолас, Жуан, Фасио, Коларов, Стротман, Наингголан, Де Росси (C. Ünder, 83), Перотти (Тумминелло, 90), Дефрель (Эль-Шаарави, 63), Джеко

Интер: Ханданович, Нагатомо (Дальберт, 56), Миранда, Д'Амброзио, Кандрева (Канселу, 84), Гальярдини (Мариу, 46), Весино, Перишич, Икарди

Предупреждения:

Жуан, 22 - Кандрева, 19

Судья:

Массимилиано Иррати (Италия)

Место и дата

26 августа 21:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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