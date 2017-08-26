Дубль Икарди помог «Интеру» одержать волевую победу над «Ромой»

Серия А. 2-й тур. «Дженоа» проиграл «Ювентусу», «Интер» победил «Рому» и другие матчи

Серия А. 2-й тур. «Дженоа» проиграл «Ювентусу», «Интер» победил «Рому» и другие матчи «Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей второго тура чемпионата Италии по футболу.

Мустафи дал согласие на переход в «Интер» Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи продолжит карьеру в «Интере».

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла опроверг слова агента голкипера Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райолы о том, что 18-летнему вратарю пообещали капитанскую повязку при заключении контракта.

Винценцо Монтелла: Доннарумме не обещали капитанскую повязку Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла опроверг слова агента голкипера Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райолы о том, что 18-летнему вратарю пообещали капитанскую повязку при заключении контракта.