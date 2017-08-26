Дубль Икарди помог «Интеру» одержать волевую победу над «Ромой»
«Рома» дома уступила «Интеру» (1:3) во втором туре чемпионата Италии.
У хозяев
поля отличился Эдин Джеко (15-я минута), у гостей - Мауро Икарди (67-я и 77-я) и Матиас Весино (87-я).
Римский клуб потерпел первое поражение, а миланская команда, возглавляемая бывшим наставником «Зенита» Лучано Спаллетти, одержала вторую победу.
В следующем туре «Рома» 10 сентября сыграет в гостях с «Сампдорией», а «Интер» в тот же день примет СПАЛ.
Матч
Голы
Джеко 15 (1:0). Икарди 67 (1:1). Икарди 77 (1:2). Весино 87 (1:3).
Состав
Рома: Алисон, Манолас, Жуан, Фасио, Коларов, Стротман, Наингголан, Де Росси (C. Ünder, 83), Перотти (Тумминелло, 90), Дефрель (Эль-Шаарави, 63), Джеко
Интер: Ханданович, Нагатомо (Дальберт, 56), Миранда, Д'Амброзио, Кандрева (Канселу, 84), Гальярдини (Мариу, 46), Весино, Перишич, Икарди
Предупреждения:
Судья:
Массимилиано Иррати (Италия)
Место и дата
26 августа 21:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция