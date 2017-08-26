Юрий Семин: У нас было больше моментов, чем у «Урала». Поэтому и победили

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о причинах победы своей команды над «Уралом» (2:1) в матче 8-го тура РФПЛ.

– Хорошо, что есть победа перед перерывом на международные матчи. Сборники уедут в свои национальные команды с хорошим настроением, а те, кто останутся, – тоже будут в хорошем расположении духа.

Матч был интересный, потому что встретились две команды играющие. Нам было сложно выиграть у «Урала», но все-таки моментов у нас было побольше, и в атакующих действиях наши ребята выглядели достаточно хорошо, – сказал Семин.

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«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.



Столичный клуб с 19 очками занимает второе место. Столько же баллов у «Зенита», но у питерцев домашняя игра в запасе с «Ростовом». Команда из Екатеринбурга потерпела первое поражение и с 9 очками расположилась на 9-й строчке.

В следующем туре «Локомотив» 10 сентября сыграет на выезде с «Ахматом», а «Урал» в тот же день примет «СКА-Хабаровск».