«Фенербахче» договорился с Нету по контракту

Защитник «Зенита» Луиш Нету согласился перейти в турецкий «Фенербахче», сообщает Haberler.

По данным издания, стороны согласовали личный контракт игрока. Источник сообщает, что кроме Нету «Фенербахче» рассматривал на позицию центрального защитника игрока «Милана» Густаво Гомеса. Летом команду покинул датский защитник Симон Кьер, который подписал контракт с «Севильей».

В августе состав «Фенербахче» пополнил экс-игрок петербуржцев Жулиано.

Напомним, ранее сообщалось, что Нету может стать частью сделки между «Валенсией» и «Зенитом». По данным СМИ, в результате обмена петербургский клуб получил бы Аймена Абденнура, а португальский защитник перешел бы в испанский клуб.

29-летний португалец играет за сине-бело-голубых с зимы 2013 года после перехода из итальянской «Сиены». Во всех турнирах Нету провел за «Зенит» 154 матча и забил 1 гол. Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2019 года.

В сезоне 2017/2018 защитник провел четыре матча в РФПЛ.