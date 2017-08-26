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Алексей Миранчук: Я не приписываю себя к лидерам «Локомотива»

Андрей Попов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу над «Уралом» (2:1) в матче 8-го тура РФПЛ.

– Было трудно, как и во всех матчах, но рады, что победили.

– Как восприняли вызов в сборную?
– Очень приятно было получить приглашение. На этот матч он никак не повлиял, так как на каждую игру нужно выходить с максимальной самоотдачей. Не люблю приписывать себя к лидерам «Локомотива». Я просто делаю свою работу. Дай бог продолжить играть на таком же уровне. Лидер или не лидер – будут решать болельщики.

О вызове в сборную мне кто-то написал, уже не помню кто. Очень обрадовался, тем более вызвали вместе с братом и другими ребятами из «Локомотива». Конкуренции с братом у меня нет. Больше борюсь с собой, а не с ним, потому что каждый раз хочется сыграть лучше предыдущего.

– Кто сегодня из вас с братом был лучше?
– Мы оба и вся команда. Перед вторым голом я знал, что брат будет отдавать пяткой. Я видел, что не успевал к этому мячу, но как-то сумел прочитать действия вратаря.

ВИДЕО ГОЛОВ

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Столичный клуб с 19 очками занимает второе место. Столько же баллов у «Зенита», но у питерцев домашняя игра в запасе с «Ростовом». Команда из Екатеринбурга потерпела первое поражение и с 9 очками расположилась на 9-й строчке.

В следующем туре «Локомотив» 10 сентября сыграет на выезде с «Ахматом», а «Урал» в тот же день примет «СКА-Хабаровск».  

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