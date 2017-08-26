Мануэл Фернандеш: К «Локомотиву» пришла стабильность, за счет которой он добивается результата

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал победу над «Уралом» (2:1) в 8-м туре РФПЛ.

- За счет чего команда набрала такой ход?

- В прошлом сезоне в клубе были изменения, которые влияли на команду. Сейчас пришла стабильность, за счет которой мы и добиваемся результата.

- «Локомотив» вновь медленно начал игру.

- Такое происходило в нескольких последних матчах. Конечно, мы работаем над этим компонентом. «Урал» - сильная команда, которая здорово играла с фаворитами чемпионата. Но «Локомотив» должен побеждать дома, что мы и сделали.

- Как тебе играется с Миранчукам?

- Очень здорово. Братья - креативные футболисты. Мне нравится такой футбол. Конечно, они много играют в пас друг с другом, но по-другому и быть не может. У нас много хороших атакующих игроков. В такой ситуации нужно не забывать про оборону и помогать опорным полузащитникам.