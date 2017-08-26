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Мануэл Фернандеш: К «Локомотиву» пришла стабильность, за счет которой он добивается результата

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал победу над «Уралом» (2:1) в 8-м туре РФПЛ.

- За счет чего команда набрала такой ход?
- В прошлом сезоне в клубе были изменения, которые влияли на команду. Сейчас пришла стабильность, за счет которой мы и добиваемся результата.

- «Локомотив» вновь медленно начал игру.
- Такое происходило в нескольких последних матчах. Конечно, мы работаем над этим компонентом. «Урал» - сильная команда, которая здорово играла с фаворитами чемпионата. Но «Локомотив» должен побеждать дома, что мы и сделали.

- Как тебе играется с Миранчукам?
- Очень здорово. Братья - креативные футболисты. Мне нравится такой футбол. Конечно, они много играют в пас друг с другом, но по-другому и быть не может. У нас много хороших атакующих игроков. В такой ситуации нужно не забывать про оборону и помогать опорным полузащитникам.

Матч

Локомотив - Урал - 2:1 (1:1)

Голы

Фарфан 21 (1:0). Гилерме 32 (1:1 - автогол). Миранчук А. 56 (2:1).

Состав

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус, Кверквелия, Игнатьев, Фернандеш, Денисов И., Фарфан (Тарасов, 80), Миранчук А. (Ротенберг, 90), Миранчук А., Баринов

Урал: Годзюр, Балажиц, Меркулов, Ароян, Димитров, Бавин (Бумаль, 68), Чантурия (Григорьев, 74), Кулаков, Бикфалви (Евсеев, 59), Емельянов, Ильин

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

26 августа 20:00, РЖД Арена, Текстовая трансляция

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