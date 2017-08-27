Джефферсон Фарфан: Когда забивают партнеры, это также приятно
Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан поделился
впечатлениями от победы над «Уралом» (2:1) в матче восьмого тура чемпионата
России.
– Джеф, ты забиваешь
не так много мячей, но они всегда важные.
– Я работаю на команду. Полузащитники всегда должны ждать своего шанса, – приводит слова Фарфана официальный сайт железнодорожников. – Если получается – забиваем, если нет – помогаем друг другу. Когда забивают партнеры, это также приятно.
– Ты набрал отличную
форму, играешь буквально везде. Думал, что придется осваивать новые позиции?
– Для меня проблем нет, я буду выходить на любой позиции и максимально отдаваться игре.
– Почему тебя долго
не вызывали в сборную Перу? Может, были конфликты с тренером?
– Никаких конфликтов не было. Я был травмирован, поэтому долго не играл. Сейчас все хорошо, я нашел свой футбол, попал в хороший ритм – отсюда и вызов. Уже утром вылетаю!
– Уверенность в себе
растет?
– Конечно. У нас ровная игра во всех линиях, все друг за друга бьются. Помогаем друг другу при потере мяча – болельщики это видят. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.
– Что думаешь о
жеребьевке Лиги Европы?
– Лига Европы – сложный турнир, где нет простых соперников. Нужно готовиться на максимуме на каждую игру. Конечно, есть и более сложные группы, но нас это не волнует. У нас есть соперники, которых нужно обыгрывать, и выходить в плей-офф.
Матч
Голы
Фарфан 21 (1:0). Гилерме 32 (1:1 - автогол). Миранчук А. 56 (2:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус, Кверквелия, Игнатьев, Фернандеш, Денисов И., Фарфан (Тарасов, 80), Миранчук А. (Ротенберг, 90), Миранчук А., Баринов
Урал: Годзюр, Балажиц, Меркулов, Ароян, Димитров, Бавин (Бумаль, 68), Чантурия (Григорьев, 74), Кулаков, Бикфалви (Евсеев, 59), Емельянов, Ильин
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
26 августа 20:00, РЖД Арена, Текстовая трансляция