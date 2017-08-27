Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Спартак
Футбол  ЦСКА- : -Ахмат
Футбол  Зенит- : -Ростов
Формула-1  Гран-при Бельгии. Гонка
Футбол  Ливерпуль- : -Арсенал
Футбол  Краснодар- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джефферсон Фарфан: Когда забивают партнеры, это также приятно

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (2:1) в матче восьмого тура чемпионата России.

– Джеф, ты забиваешь не так много мячей, но они всегда важные.
– Я работаю на команду. Полузащитники всегда должны ждать своего шанса, – приводит слова Фарфана официальный сайт железнодорожников. – Если получается – забиваем, если нет – помогаем друг другу. Когда забивают партнеры, это также приятно.

– Ты набрал отличную форму, играешь буквально везде. Думал, что придется осваивать новые позиции?
– Для меня проблем нет, я буду выходить на любой позиции и максимально отдаваться игре.

– Почему тебя долго не вызывали в сборную Перу? Может, были конфликты с тренером?
– Никаких конфликтов не было. Я был травмирован, поэтому долго не играл. Сейчас все хорошо, я нашел свой футбол, попал в хороший ритм – отсюда и вызов. Уже утром вылетаю!

– Уверенность в себе растет?
– Конечно. У нас ровная игра во всех линиях, все друг за друга бьются. Помогаем друг другу при потере мяча – болельщики это видят. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.

– Что думаешь о жеребьевке Лиги Европы?
– Лига Европы – сложный турнир, где нет простых соперников. Нужно готовиться на максимуме на каждую игру. Конечно, есть и более сложные группы, но нас это не волнует. У нас есть соперники, которых нужно обыгрывать, и выходить в плей-офф.

Матч

Локомотив - Урал - 2:1 (1:1)

Голы

Фарфан 21 (1:0). Гилерме 32 (1:1 - автогол). Миранчук А. 56 (2:1).

Состав

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус, Кверквелия, Игнатьев, Фернандеш, Денисов И., Фарфан (Тарасов, 80), Миранчук А. (Ротенберг, 90), Миранчук А., Баринов

Урал: Годзюр, Балажиц, Меркулов, Ароян, Димитров, Бавин (Бумаль, 68), Чантурия (Григорьев, 74), Кулаков, Бикфалви (Евсеев, 59), Емельянов, Ильин

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

26 августа 20:00, РЖД Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» интересуется Набиуллиным? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» интересуется Набиуллиным? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Мануэл Фернандеш: К «Локомотиву» пришла стабильность, за счет которой он добивается результатаПолузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал победу над «Уралом» (2:1) в 8-м туре РФПЛ.Алексей Миранчук: Я не приписываю себя к лидерам «Локомотива»Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу над «Уралом» (2:1) в матче 8-го тура РФПЛ.«Фенербахче» договорился с Нету по контрактуЗащитник «Зенита» Луиш Нету согласился перейти в турецкий «Фенербахче», сообщает Haberler.Юрий Семин: Дзюба? Я не имею права говорить об этом игрокеЮрий Семин: Дзюба? Я не имею права говорить об этом игрокеГлавный тренер «Локомотива» прокомментировал победу над «Уралом» (2:1) в рамках 8-го тура РФПЛ.
Теннис
Маррей из-за травмы снялся с US Open
Футбол
«Локомотив» нанес «Уралу» первое поражение в чемпионате
Футбол
Бывший полузащитник «Ростова» Канга может стать игроком «Спартака»
Футбол
«Локомотив» – «Урал». Видео голов
все новости
Урал
Уралкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Джефферсон Фарфан
Джефферсон Фарфанвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости