Джефферсон Фарфан: Когда забивают партнеры, это также приятно

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (2:1) в матче восьмого тура чемпионата России.

– Джеф, ты забиваешь не так много мячей, но они всегда важные.

– Я работаю на команду. Полузащитники всегда должны ждать своего шанса, – приводит слова Фарфана официальный сайт железнодорожников. – Если получается – забиваем, если нет – помогаем друг другу. Когда забивают партнеры, это также приятно.

– Ты набрал отличную форму, играешь буквально везде. Думал, что придется осваивать новые позиции?

– Для меня проблем нет, я буду выходить на любой позиции и максимально отдаваться игре.

– Почему тебя долго не вызывали в сборную Перу? Может, были конфликты с тренером?

– Никаких конфликтов не было. Я был травмирован, поэтому долго не играл. Сейчас все хорошо, я нашел свой футбол, попал в хороший ритм – отсюда и вызов. Уже утром вылетаю!

– Уверенность в себе растет?

– Конечно. У нас ровная игра во всех линиях, все друг за друга бьются. Помогаем друг другу при потере мяча – болельщики это видят. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.

– Что думаешь о жеребьевке Лиги Европы?

– Лига Европы – сложный турнир, где нет простых соперников. Нужно готовиться на максимуме на каждую игру. Конечно, есть и более сложные группы, но нас это не волнует. У нас есть соперники, которых нужно обыгрывать, и выходить в плей-офф.