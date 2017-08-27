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Тульский «Арсенал» объявил о переходе форварда Кангва из «Газиантепспора»

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии
Тульский «Арсенал» объявил о переходе форварда Кангва из «Газиантепспора»
Фото: ФК «Арсенал» (Тула)

Форвард «Газиантепспора» Эванс Кангва перешел в «Арсенал», сообщает официальный сайт тульской команды.

Срок контракта и сумма трансфера 24-летнего игрока из Замбии не разглашаются.

Кангва начинал карьеру в Замбии, где выступал за клуб «Нката». В составе «красных дьяволов» нападающий провел три сезона. После чего на правах аренды перешел в израильский клуб «Хапоэль» (Раанана). За два сезона в Израиле Кангва в 56 матчах забил 15 мячей.

Прошлый сезон Эванс провел в турецком «Газиантепспоре»: 24 матча, 4 гола. Кангва – футболист сборной Замбии, с которой в 2012 году стал победителем Кубка африканских наций.

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