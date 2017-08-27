Карло Анчелотти: Мы одержали важную победу в сложном матче

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти – о победе над «Вердером» (2:0) в матче второго тура чемпионата Германии.

«Я очень доволен результатом. Это была важная победа в сложном матче. В течение целого часа у нас были проблемы с поиском свободных зон.

Каждый тренер ищет возможности улучшить игру, но в итоге самое главное это три очка», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Напомним, победу мюнхенской команде принес форвард Роберт Левандовски, забивший на 72-й и 75-й минутах.