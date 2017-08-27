Александр Нури: До 70-й минуты мы очень хорошо оборонялись
Главный тренер «Вердера» Александр Нури прокомментировал
поражение от «Баварии» (0:2) в матче второго тура чемпионата Германии.
«До 70-й минуты мы очень хорошо оборонялись. Второй гол мы
пропустили слишком быстро.
Нам приходилось проделывать очень большую беговую работу, поэтому что при переключении из обороны в атаку нам не хватало точности в последнем пасе», – приводит слова Нури официальный сайт «Баварии».
Матч
Голы
Левандовски 72 (0:1). Левандовски 75 (0:2).
Состав
Вердер: J. Pavlenka, Велькович, Селассие, Сане, Бауэр, Эггештайн М. (Баргфреде, 76), Бартельс (Эггештайн Й., 84), Делэйни, Крузе
Бавария: Нойер, Хуммельс, Зюле, Алаба, Толиссо, Рибери (Мюллер, 75), Алькантара, Видаль (Руди, 85), Роббен (Коман, 64), Киммих, Левандовски
Предупреждения:
Эггештайн М., 32 - Видаль, 60
Место и дата
26 августа 16:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция