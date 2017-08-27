Александр Нури: До 70-й минуты мы очень хорошо оборонялись

Главный тренер «Вердера» Александр Нури прокомментировал поражение от «Баварии» (0:2) в матче второго тура чемпионата Германии.

«До 70-й минуты мы очень хорошо оборонялись. Второй гол мы пропустили слишком быстро.

Нам приходилось проделывать очень большую беговую работу, поэтому что при переключении из обороны в атаку нам не хватало точности в последнем пасе», – приводит слова Нури официальный сайт «Баварии».