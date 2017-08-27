Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Спартак
Футбол  ЦСКА- : -Ахмат
Футбол  Зенит- : -Ростов
Формула-1  Гран-при Бельгии. Гонка
Футбол  Ливерпуль- : -Арсенал
Футбол  Краснодар- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Никита «clawz» Марчинский стал победителем Quake World Championship 2017: Duel Tournament

Комментарии

Белорус Никита «clawz» Марчинский выиграл Quake World Championships 2017 в режиме Duel.

В финале clawz обыграл голладца Сандера «Vo0» Каасъягера со счетом 3:0.

Чемпион получит 100 000 долларов, а серебряному призеру достанется 50 000 долларов.

Quake World Championship: Duel Tournament проходил с 24 по 26 августа в Далласе в рамках выставки QuakeCon 2017. Призовой фонд чемпионата составлял 340 000 долларов. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
2z выиграла Quake World Championship 2017: Sacrifice TournamentКоманда 2z выиграла Quake World Championship 2017 в режиме Sacrifice.Антон «COOLLERZ» Синьгов занял третье место на Quake World Championships 2017Игрок Natus Vincere Антон «COOLLERZ» Синьгов занял третье место на Quake World Championships 2017.Чехия обыграла Украину в финале Hearthstone Global GamesСборная Чехии стала чемпионом турнира Hearthstone Global Games.SL i-League Invitational S3 станет первым майнором в сезонеПервым Minor-турниром нового сезона станет SL i-League Invitational Season 3.Предсезонный решафл: кто куда?Предсезонный решафл: кто куда?«Советский спорт» разбирался, кто улучшит ростер на старте сезона и получит преимущество на первом этапе гонки за TI8.
Футбол
Дубль Икарди помог «Интеру» одержать волевую победу над «Ромой»
Футбол
Юрий Семин: У нас было больше моментов, чем у «Урала». Поэтому и победили
Футбол
Александр Тарханов: Победу «Локо» предопределили ошибки «Урала»
Теннис
Маррей из-за травмы снялся с US Open
все новости