Никита «clawz» Марчинский стал победителем Quake World Championship 2017: Duel Tournament

Антон «COOLLERZ» Синьгов занял третье место на Quake World Championships 2017 Игрок Natus Vincere Антон «COOLLERZ» Синьгов занял третье место на Quake World Championships 2017.

Предсезонный решафл: кто куда? «Советский спорт» разбирался, кто улучшит ростер на старте сезона и получит преимущество на первом этапе гонки за TI8.