Никита «clawz» Марчинский стал победителем Quake World Championship 2017: Duel Tournament
Белорус Никита «clawz» Марчинский выиграл Quake World Championships 2017 в режиме Duel.
В финале clawz обыграл голладца Сандера «Vo0» Каасъягера со счетом 3:0.
Чемпион получит 100 000 долларов, а серебряному призеру достанется 50 000 долларов.
Quake World Championship: Duel Tournament проходил с 24 по 26 августа в Далласе в рамках выставки QuakeCon 2017. Призовой фонд чемпионата составлял 340 000 долларов.
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