«Атлетико» разгромил на выезде «Лас-Пальмас»

В матче второго тура чемпионата Испании «Атлетико» на выезде разгромил «Лас-Пальмас» со счетом 5:1.

В составе победителей дубль оформил Коке и по разу отличились Анхель Корреа, Янник Карраско и Томас Парти, а у хозяев поля единственный мяч забил Хонатан Кальери.

Стоит отметить, хавбек «Лас-Пальмаса» Хонатан Виера на 81-й минуте не реализовал пенальти.

«Атлетико» с четырьмя очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Лас-Пальмас» расположился на последней, 20-й строчке, не имея очков в активе.

В следующем туре мадридский клуб 9 сентября в гостях сыграет с «Валенсией», а подопечные Маноло Маркеса 11 сентября сыграют с «Малагой».

Примера

2-й тур