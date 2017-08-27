«Атлетико» разгромил на выезде «Лас-Пальмас»
В матче второго тура чемпионата Испании «Атлетико» на выезде
разгромил «Лас-Пальмас» со счетом 5:1.
В составе победителей дубль оформил Коке и по разу
отличились Анхель Корреа, Янник Карраско и Томас Парти, а у хозяев поля
единственный мяч забил Хонатан Кальери.
Стоит отметить, хавбек «Лас-Пальмаса» Хонатан Виера на 81-й
минуте не реализовал пенальти.
«Атлетико» с четырьмя очками занимает третье место в
турнирной таблице, а «Лас-Пальмас» расположился на последней, 20-й строчке, не
имея очков в активе.
В следующем туре мадридский клуб 9 сентября в гостях сыграет
с «Валенсией», а подопечные Маноло Маркеса 11 сентября сыграют с «Малагой».
Примера
2-й тур
Матч
Лас-Пальмас - Атлетико - 1:5 (0:2)
Голы
Корреа 3 (0:1). Карраско 5 (0:2). Кальери 58 (1:2). Коке 62 (1:3). Коке 75 (1:4). Парти 88 (1:5).
Состав
Лас-Пальмас: Чичизола, Лемос, Симон, Момо (Кастельяно Х., 76), Кастельяно Д., Тана, Бигас, Сантана (Рамирес, 76), Кальери, Виера
Атлетико: Облак, Врсалько (Савич, 71), Годин, Эрнандес Л., Хименес, Коке, Парти, Карраско, Сауль, Корреа (Хуанфран, 65), Вьетто (Габи, 55)
Предупреждения:
Сантана, 14; Бигас, 24; F. Maistro, 39; Виера, 63 - Вьетто, 39
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
26 августа 23:15, де Гран Канария, Онлайн-трансляция