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«Атлетико» разгромил на выезде «Лас-Пальмас»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче второго тура чемпионата Испании «Атлетико» на выезде разгромил «Лас-Пальмас» со счетом 5:1.

В составе победителей дубль оформил Коке и по разу отличились Анхель Корреа, Янник Карраско и Томас Парти, а у хозяев поля единственный мяч забил Хонатан Кальери.

Стоит отметить, хавбек «Лас-Пальмаса» Хонатан Виера на 81-й минуте не реализовал пенальти.

«Атлетико» с четырьмя очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Лас-Пальмас» расположился на последней, 20-й строчке, не имея очков в активе.

В следующем туре мадридский клуб 9 сентября в гостях сыграет с «Валенсией», а подопечные Маноло Маркеса 11 сентября сыграют с «Малагой».

Примера
2-й тур

Матч

Лас-Пальмас - Атлетико - 1:5 (0:2)

Голы

Корреа 3 (0:1). Карраско 5 (0:2). Кальери 58 (1:2). Коке 62 (1:3). Коке 75 (1:4). Парти 88 (1:5).

Состав

Лас-Пальмас: Чичизола, Лемос, Симон, Момо (Кастельяно Х., 76), Кастельяно Д., Тана, Бигас, Сантана (Рамирес, 76), Кальери, Виера

Атлетико: Облак, Врсалько (Савич, 71), Годин, Эрнандес Л., Хименес, Коке, Парти, Карраско, Сауль, Корреа (Хуанфран, 65), Вьетто (Габи, 55)

Предупреждения:

Сантана, 14; Бигас, 24; F. Maistro, 39; Виера, 63 - Вьетто, 39

Судья:

Иглесиас Вильянуэва (Испания)

Место и дата

26 августа 23:15, де Гран Канария, Онлайн-трансляция

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