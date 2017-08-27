Роберт Левандовски: Иногда нужно набраться терпения и ждать свои моменты
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски – о победе над «Вердером»
(2:0) в матче второго тура чемпионата Германии.
«Иногда нужно набраться терпения и ждать свои моменты.
Все видели, что «Вердер» играл от обороны. У нас было мало свободного
пространства. Поэтому было непросто забить первый мяч», - приводит слова
польского игрока официальный сайт «Баварии».
Напомним, Левандовски принес победу мюнхенской команде, забив на 72-й и 75-й минутах.
Матч
Голы
Левандовски 72 (0:1). Левандовски 75 (0:2).
Состав
Вердер: J. Pavlenka, Велькович, Селассие, Сане, Бауэр, Эггештайн М. (Баргфреде, 76), Бартельс (Эггештайн Й., 84), Делэйни, Крузе
Бавария: Нойер, Хуммельс, Зюле, Алаба, Толиссо, Рибери (Мюллер, 75), Алькантара, Видаль (Руди, 85), Роббен (Коман, 64), Киммих, Левандовски
Предупреждения:
Эггештайн М., 32 - Видаль, 60
Место и дата
26 августа 16:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция