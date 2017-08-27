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Роберт Левандовски: Иногда нужно набраться терпения и ждать свои моменты

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски – о победе над «Вердером» (2:0) в матче второго тура чемпионата Германии.

«Иногда нужно набраться терпения и ждать свои моменты. Все видели, что «Вердер» играл от обороны. У нас было мало свободного пространства. Поэтому было непросто забить первый мяч», - приводит слова польского игрока официальный сайт «Баварии».

Напомним, Левандовски принес победу мюнхенской команде, забив на 72-й и 75-й минутах.

Матч

Вердер - Бавария - 0:2 (0:0)

Голы

Левандовски 72 (0:1). Левандовски 75 (0:2).

Состав

Вердер: J. Pavlenka, Велькович, Селассие, Сане, Бауэр, Эггештайн М. (Баргфреде, 76), Бартельс (Эггештайн Й., 84), Делэйни, Крузе

Бавария: Нойер, Хуммельс, Зюле, Алаба, Толиссо, Рибери (Мюллер, 75), Алькантара, Видаль (Руди, 85), Роббен (Коман, 64), Киммих, Левандовски

Предупреждения:

Эггештайн М., 32 - Видаль, 60

Место и дата

26 августа 16:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция

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