Роберт Левандовски: Иногда нужно набраться терпения и ждать свои моменты

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски – о победе над «Вердером» (2:0) в матче второго тура чемпионата Германии.

«Иногда нужно набраться терпения и ждать свои моменты. Все видели, что «Вердер» играл от обороны. У нас было мало свободного пространства. Поэтому было непросто забить первый мяч», - приводит слова польского игрока официальный сайт «Баварии».

Напомним, Левандовски принес победу мюнхенской команде, забив на 72-й и 75-й минутах.