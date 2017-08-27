Гаврилова победила Цибулкову в финале турнира в Нью-Хэйвене

В финале теннисного турнира WTA в Нью-Хэйвене австралийка Дарья Гаврилова обыграла словачку Доминику Цибулкову со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 45 минут. За это время Гаврилова 6 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 16 брейк-поинтов, а в активе ее соперницы 2 ошибки на подаче и 4 брейка.

Таким образом, Дарья завоевала свой первый титул WTA в одиночном разряде, который принес ей 132 тысячи долларов и 470 рейтинговых очков.