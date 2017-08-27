Гаврилова победила Цибулкову в финале турнира в Нью-Хэйвене
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В финале теннисного турнира WTA в
Нью-Хэйвене австралийка Дарья Гаврилова обыграла словачку Доминику Цибулкову со
счетом 4:6, 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 45 минут. За это время Гаврилова
6 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 16
брейк-поинтов, а в активе ее соперницы 2 ошибки на подаче и 4 брейка.
Таким образом, Дарья завоевала свой первый титул WTA в одиночном разряде, который принес ей 132 тысячи долларов и 470 рейтинговых очков.
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