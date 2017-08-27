Павел Зубов: У нас рождается новая команда, пусть в муках, но ничего страшного

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов – о победе над «Северстлью» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– У нас третья игра и третья победа, - приводит слова Зубова официальный сайт «Северстали». – Благодарен ребятам, что, не смотря на все трудности проявляют характер. У нас рождается новая команда. Пусть в муках, но ничего страшного.

Сегодня у нас произошло наслоение: кто не играет в большинстве играли в большинстве, кто не играет в меньшинстве играли в меньшинстве. Сегодня мы работали, терпели, пластались под шайбу особенно в третьем периоде. И как следствие, за 27 секунд отличился наш «джокер» Первушин, который вышел первую игру.

Всем так же надо добавлять несмотря на сложности – плохой лед и недостаток кислорода. Послезавтра у нас соперник еще сложнее, мобильнее и агрессивнее.