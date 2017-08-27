Павел Зубов: У нас рождается новая команда, пусть в муках, но ничего страшного
Главный тренер «Сибири» Павел Зубов – о победе над «Северстлью»
(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– У нас третья игра и третья победа, - приводит слова Зубова
официальный сайт «Северстали». – Благодарен ребятам, что, не смотря на все
трудности проявляют характер. У нас рождается новая команда. Пусть в муках, но
ничего страшного.
Сегодня у нас
произошло наслоение: кто не играет в большинстве играли в большинстве, кто не
играет в меньшинстве играли в меньшинстве. Сегодня мы работали, терпели,
пластались под шайбу особенно в третьем периоде. И как следствие, за 27 секунд
отличился наш «джокер» Первушин, который вышел первую игру.
Всем так же надо добавлять несмотря на сложности – плохой лед и недостаток кислорода. Послезавтра у нас соперник еще сложнее, мобильнее и агрессивнее.
Матч
Сибирь - Северсталь - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Странски (Кагарлицкий, Кудако), 20:54 (0:1). Шаров (Верещагин), 39:09 (1:1 - бол.). Первушин (Верещагин, Шаров), 59:33 (2:1).
Место и дата
26 августа 13:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция