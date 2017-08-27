Александр Гулявцев: Конечно обидно проигрывать матч за 27 секунд

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Да, конечно обидно проигрывать матч за 27 секунд, но упрекнуть кого-то сегодня из своей команды у меня язык не повернется, – приводит слова Гулявцева официальный сайт «Северстали». – Мы играли дисциплинированно, держали игровой рисунок, но в самой концовке встречи наши игроки стали «наблюдать хоккей».

Данная недоработка привела к голу. Мы держим дисциплину, но в этих последних играх нам не хватает голов. Пусть мы и пропускаем мало, но и забиваем так же мало. Нам нужно добавить в агрессивности, и тогда всё наладится.

Нарушение процедуры вбрасывания во втором периоде? Первый раз сталкиваюсь с подобным нарушением. Игра Гудачека? Он первый номер в команде. Пока к нему никаких претензий нет.