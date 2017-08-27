Александр Гулявцев: Конечно обидно проигрывать матч за 27 секунд
Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев
прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2) в матче регулярного чемпионата
КХЛ.
– Да, конечно обидно проигрывать матч за 27 секунд, но
упрекнуть кого-то сегодня из своей команды у меня язык не повернется, –
приводит слова Гулявцева официальный сайт «Северстали». – Мы играли
дисциплинированно, держали игровой рисунок, но в самой концовке встречи наши
игроки стали «наблюдать хоккей».
Данная недоработка привела к голу. Мы держим дисциплину, но
в этих последних играх нам не хватает голов. Пусть мы и пропускаем мало, но и
забиваем так же мало. Нам нужно добавить в агрессивности, и тогда всё
наладится.
Нарушение процедуры вбрасывания во втором периоде? Первый раз сталкиваюсь с подобным нарушением. Игра Гудачека? Он первый номер в команде. Пока к нему никаких претензий нет.
Матч
Сибирь - Северсталь - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Странски (Кагарлицкий, Кудако), 20:54 (0:1). Шаров (Верещагин), 39:09 (1:1 - бол.). Первушин (Верещагин, Шаров), 59:33 (2:1).
Место и дата
26 августа 13:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция