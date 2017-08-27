Промес – Мэйвезеру: Удачи чемпион

читайте также

Большинство читателей «Советского спорта» считают, что Мэйвезер нокаутирует Макгрегора «Советский спорт» предлагает вашему вниманию итоги опроса, в котором мы спросили Вас о том, как завершится боксерский поединок между Флойдом Мэйвезером и бойцом ММА Конором Макгрегором.

Зачем включать телевизор? Чтобы услышать ор, увидеть цвет тщеславия и обмануться Вал новостей и шума вокруг ивента (события, боем мне это назвать трудно) в Лас-Вегасе уже почти достиг своего предела.

Мэйвезер против Макгрегора. Самый денежный и самый скандальный бой года. Онлайн «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию поединка между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.

Златан Ибрагимович: Макгрегор – это я в мире ММА, а Ибра – это Конор в футболе Нападающий Златан Ибрагимович поделился ожиданиями от поединка 40-летнего американского боксера Флойда Мэйвезера-младшего со звездой ММА Конором Макгрегором.