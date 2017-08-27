Промес – Мэйвезеру: Удачи чемпион
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес пожелал удачи Флойду Мэйвезеру в предстоящем поединке против ирландского бойца ММА Конора Макгрегора.
«Удачи чемпион», – подписал Промес совместную фотографию с Мэйвезером в инстаграме.
Напомним, бой Макгрегор – Мэйвезер состоится сегодня, 27 августа и начнется в 6:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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