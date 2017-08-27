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Большинство читателей «Советского спорта» считают, что Мэйвезер нокаутирует Макгрегора

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию итоги опроса, в котором мы спросили Вас о том, как завершится боксерский поединок между Флойдом Мэйвезером и бойцом ММА Конором Макгрегором.

В опросе приняло участие 1809 человек, 35,3 % (638) из которых считают, что Мэйвезер нокаутирует Макгрегора. 17,3% (313 человек) предположили, что встреча завершится победой американского боксера по очкам.

Всего 183 человека верят в то, что ирландский боец ММА нокаутирует Флойда и 50 человек думают, что Конор победит по очкам.

Стоит отметить, что 27% (488 человек) опрашиваемых выбрали вариант ответа «Мне все равно, это не спорт, это театр».

Напомним, бой Макгрегор – Мэйвезер состоится сегодня, 27 августа и начнется в 6:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Голосование: Как завершится боксерский поединок между боксером Флойдом Мэйвезером и бойцом ММА Конором Макгрегором?

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