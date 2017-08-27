Мануэль Нойер: Рад, что я снова на поле и что мы победили

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер – о победе над «Вердером» (2:0) в матче второго тура чемпионата Германии.

«Я рад, что снова на поле и что мы победили. Мы показали хорошую игру в обороне. Впереди в первом тайме нам не хватало идей.

Во втором тайме футболисты «Вердера» подустали, и мы смогли использовать свои моменты.

Для меня самый приятный момент был, когда судья дал финальный свисток, и я понял, что мы победили и сыграли на ноль», – приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».