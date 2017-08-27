Мануэль Нойер: Рад, что я снова на поле и что мы победили
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер – о победе над «Вердером»
(2:0) в матче второго тура чемпионата Германии.
«Я рад, что снова на поле и что мы победили. Мы показали
хорошую игру в обороне. Впереди в первом тайме нам не хватало идей.
Во втором тайме футболисты «Вердера» подустали, и
мы смогли использовать свои моменты.
Для меня самый приятный момент был, когда судья дал финальный свисток, и я понял, что мы победили и сыграли на ноль», – приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».
Матч
Голы
Левандовски 72 (0:1). Левандовски 75 (0:2).
Состав
Вердер: J. Pavlenka, Велькович, Селассие, Сане, Бауэр, Эггештайн М. (Баргфреде, 76), Бартельс (Эггештайн Й., 84), Делэйни, Крузе
Бавария: Нойер, Хуммельс, Зюле, Алаба, Толиссо, Рибери (Мюллер, 75), Алькантара, Видаль (Руди, 85), Роббен (Коман, 64), Киммих, Левандовски
Предупреждения:
Эггештайн М., 32 - Видаль, 60
Место и дата
26 августа 16:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция