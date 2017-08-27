Эркка Вестерлунд: Физически мы готовы были к игре, но не психологически
Главный тренер команды «Салават Юлаев» Эркка Вестерлунд прокомментировал
поражение от «Амура» (4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Это вторая наша домашняя игра и мы опять плохо начали, – приводит слова Вестерлунда официальный сайт «Салавата». – Это
происходит вторую игру подряд. У нас возникает вопрос в том, как подготовились.
Считаю, что в этом есть моя вина. У меня ощущение, что ребята думали, что мы
фавориты в игре и нам не надо работать для того, чтобы выиграть. Но это очень
тяжелая лига, здесь будет трудно выигрывать каждый матч. И мы получили очень
неоправданные удаления.
– Вы с начала сезона
говорили о том, что нужно играть одной командой, но Линус Умарк берет игру на
себя, при этом много ошибался, делал неточные передачи. Чем объясните такую его
игру?
– Это правда. Но сейчас мы говорим о том, что играть вместе – это тактика, а не психология. Я бы хотел вас предупредить на весь сезон. Я тренер уже 40 лет и я никогда на публике не стану критиковать своих подопечных. Это останется в раздевалке.
– Длительная пауза
как-то сказалась на игровом ритме команды?
– Результата нет, это понятно. Я считаю, что физически мы готовы были к игре, но не психологически.
Матч
Салават Юлаев - Амур - 4:5 (0:2, 2:1, 2:2)
Голы:
Швиденко (Клопов, Ушенин В.), 8:34 (0:1). Ушенин В. (Губин), 18:17 (0:2 - бол.). Куляш (Бодров), 21:56 (1:2 - бол.). Губин (Ушенин В., Ушенин В.), 24:54 (1:3 - бол.). Кокарев (Зубов, Фёдоров), 35:21 (2:3). Кемппайнен (Хартикайнен, Логинов), 44:27 (3:3). Литовченко (Атюшов, Бывальцев), 48:14 (3:4 - бол.). Ларсен (Зубов, Фёдоров), 48:33 (4:4). Ушенин В. (Ушенин В.), 56:07 (4:5 - бол.).
Место и дата
26 августа 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция