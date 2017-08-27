Эркка Вестерлунд: Физически мы готовы были к игре, но не психологически

Главный тренер команды «Салават Юлаев» Эркка Вестерлунд прокомментировал поражение от «Амура» (4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Это вторая наша домашняя игра и мы опять плохо начали, – приводит слова Вестерлунда официальный сайт «Салавата». – Это происходит вторую игру подряд. У нас возникает вопрос в том, как подготовились. Считаю, что в этом есть моя вина. У меня ощущение, что ребята думали, что мы фавориты в игре и нам не надо работать для того, чтобы выиграть. Но это очень тяжелая лига, здесь будет трудно выигрывать каждый матч. И мы получили очень неоправданные удаления.

– Вы с начала сезона говорили о том, что нужно играть одной командой, но Линус Умарк берет игру на себя, при этом много ошибался, делал неточные передачи. Чем объясните такую его игру?

– Это правда. Но сейчас мы говорим о том, что играть вместе – это тактика, а не психология. Я бы хотел вас предупредить на весь сезон. Я тренер уже 40 лет и я никогда на публике не стану критиковать своих подопечных. Это останется в раздевалке.

– Длительная пауза как-то сказалась на игровом ритме команды?

– Результата нет, это понятно. Я считаю, что физически мы готовы были к игре, но не психологически.